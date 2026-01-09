ETV Bharat / state

हजारीबाग में पत्रकारों के साथ वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने पर अधिक जोर

हजारीबाग: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पत्र सूचना कार्यालय ने हजारीबाग के पत्रकारों के साथ 'वार्तालाप' कार्यक्रम का आयोजन किया. विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी (VB G RAM G) 2025 चार नए श्रम संहिता, 2025 और राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर उसके महत्व पर हजारीबाग के पत्रकारों के साथ वार्ता की. इसके साथ ही नये श्रम संहिता, वीबी-जी राम जी का समाज में क्या असर पड़ेगा? उस पर चर्चा की गई.

नीति में परिवर्तन बेहद जरूरी: प्रो. चंद्रभूषण शर्मा

मुख्य अतिथि के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि नीति में परिवर्तन होना बेहद जरूरी होता है. वीबी-जी राम जी में परिवर्तन लाए गए हैं यह बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है. 100 दिन की जगह 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया जा रहा है.

पत्र सूचना के कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो, पूर्वी भारत के महानिदेशक टीवी के रेड्डी कोलकाता से कार्यक्रम में भाग लिया. इन्होंने बताया कि पीआईबी सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करता है. पत्रकार ऐसे स्तंभ होते हैं, जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को जानकारी देना ताकि वह आम जनता को नये नीति को बता सके. इस कार्यक्रम में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण

विशिष्ट अतिथि टीवी.के. रेड्डी ने ग्रामीण पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि 'किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक, तथ्यपरक और जिम्मेदार नैरेटिव आवश्यक है.' उन्होंने VB G RAM G को ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया.

ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास है अनिवार्य

मुख्य अतिथि प्रो. सी.बी. शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय के अनुरूप नीतिगत बदलाव आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास अनिवार्य है. VB G RAM G को प्रधानमंत्री के विकास मॉडल का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए उन्होंने बताया कि इस मिशन के माध्यम से श्रम आधारित व्यवस्था से तकनीक-आधारित व्यवस्था की ओर परिवर्तन हो रहा है, जिससे भविष्य में पलायन कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनेगी.

