संगठन सृजन अभियान: पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर राहुल गांधी की टीम कर रही आंतरिक जांच
राहुल गांधी की टीम क्रॉस चेक कर रही है कि पर्यवेक्षकों की ओर से की गई रायशुमारी सही है या नहीं.
Published : November 9, 2025 at 2:58 PM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन के लिए की गई रायशुमारी की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने पार्टी हाईकमान को सौंप दी है. जिस पर पार्टी हाईकमान ने दिवाली के बाद दिल्ली में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से चर्चा के बाद तीन-तीन नामों का पैनल फाइनल कर लिए हैं. जल्द ही किसी एक नाम पर मुहर लगा दी जाएगी. इसी बीच राहुल गांधी की टीम अब पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर राजस्थान में आंतरिक जांच करके क्रॉस चेक कर रही है कि क्या पर्यवेक्षकों की ओर से जो रायशुमारी की गई है, वह सौ फीसदी सही है.
दिल्ली स्थित कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम से जुड़े कुछ नेताओं को राजस्थान में भेजा गया है. जहां पर अलग-अलग जिलों में पर्यवेक्षकों की ओर से किए गए दौरे और उसके बाद की गई रायशुमारी को लेकर आंतरिक जांच कर रहे हैं. जांच इतनी गोपनीय तरीके से हो रही है कि प्रदेश कांग्रेस को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. हालांकि स्थानीय स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की टीम ने संपर्क किया है.
रिपोर्ट क्रॉस चेक होने के बाद ही जारी होगी सूची: दरअसल राहुल गांधी वॉर रूम से जुड़े नेताओं का कहना है कि रायशुमारी को लेकर क्रॉस चेक रिपोर्ट मिलने के बाद ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी होगी. वहीं पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 11 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक करके पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे.
15 नवंबर के बाद जारी होगी सूची: पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की ओर से रायशुमारी को लेकर क्रॉस चेक करने के लिए भेजी गई टीम जल्द ही अपने रिपोर्ट कांग्रेस वॉर रूम को सौंप देगी. उसके बाद पर्यवेक्षकों और वॉर रूम से जुड़े नेताओं की रिपोर्ट का मिलान करने के बाद 15 नवंबर के बाद ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है. इससे पहले राजस्थान में 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने 1 से 15 अक्टूबर तक कार्यकर्ताओं और नेताओं से वन टू वन संवाद किया था और जमीनी और मजबूत चेहरों को लेकर रायशुमारी की थी. उसके बाद 6-6 नाम के पैनल बनाकर पिछले महीने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कृषि वेणुगोपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.
राहुल गांधी की टीम कर रही क्रॉस चेक: इस मामले को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन का कहना है कि पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट वेणुगोपाल को सौंप दी थी. लेकिन राहुल गांधी उस रिपोर्ट पर अब अपने ही विश्वास के लोगों के जरिए क्रॉस चेक करवा रहे हैं. इसके अलावा एक गुप्त सर्वे भी करवाया जा रहा है, जिसके जरिए राहुल गांधी पता लगाएंगे की पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, वह वास्तव में सही है या नहीं. राहुल गांधी पर्यवेक्षकों और अपनी टीम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट का मिलान करेंगे. उसके बाद ही जिलाध्यक्षों को लेकर फैसला लेंगे.