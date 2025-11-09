ETV Bharat / state

संगठन सृजन अभियान: पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर राहुल गांधी की टीम कर रही आंतरिक जांच

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन के लिए की गई रायशुमारी की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने पार्टी हाईकमान को सौंप दी है. जिस पर पार्टी हाईकमान ने दिवाली के बाद दिल्ली में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से चर्चा के बाद तीन-तीन नामों का पैनल फाइनल कर लिए हैं. जल्द ही किसी एक नाम पर मुहर लगा दी जाएगी. इसी बीच राहुल गांधी की टीम अब पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर राजस्थान में आंतरिक जांच करके क्रॉस चेक कर रही है कि क्या पर्यवेक्षकों की ओर से जो रायशुमारी की गई है, वह सौ फीसदी सही है.

दिल्ली स्थित कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम से जुड़े कुछ नेताओं को राजस्थान में भेजा गया है. जहां पर अलग-अलग जिलों में पर्यवेक्षकों की ओर से किए गए दौरे और उसके बाद की गई रायशुमारी को लेकर आंतरिक जांच कर रहे हैं. जांच इतनी गोपनीय तरीके से हो रही है कि प्रदेश कांग्रेस को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. हालांकि स्थानीय स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की टीम ने संपर्क किया है.

पढ़ें: कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: दिल्ली में जुटे दावेदार, कल लगेगी अंतिम मुहर

रिपोर्ट क्रॉस चेक होने के बाद ही जारी होगी सूची: दरअसल राहुल गांधी वॉर रूम से जुड़े नेताओं का कहना है कि रायशुमारी को लेकर क्रॉस चेक रिपोर्ट मिलने के बाद ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी होगी. वहीं पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 11 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक करके पर्यवेक्षकों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे.