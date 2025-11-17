ETV Bharat / state

हजारीबाग का आत्मनिर्भर गौशाला! किसानों की बल्ले-बल्ले, जानिए क्या है माजरा

हजारीबाग गौशाला ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. यहां बने जैविक खाद को आम लोग और किसान ले जाते हैं.

gaushala of Hazaribag
गौशाला में लोग (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: जिले में स्थित हजारीबाग गौशाला इन दिनों खूब चर्चा के केंद्र में है. यहां एक गौशाला आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं, जिससे गौशाला को आर्थिक फायदा तो मिल ही रहा है साथ ही इसका लाभ आम जनता और किसानों को भी हो रहा है. जिससे किसान, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं. आखिर कैसे गौशाला आत्मनिर्भर बन रहा है?

दरअसल, हजारीबाग गौशाला गौशाला में 500 से अधिक गाय रहती है. ये वैसी गाय हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर गौशाला लाया गया है. गौशाला को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, जिसे देखते हुए गौशाला कमेटी खुद ही जैविक खाद तैयार करती है. जैविक खाद के साथ-साथ गोबर भी किसानों को उपलब्ध कराया जाता है. कमेटी के सदस्यों का कहना है कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसमें जैविक खाद तैयार कर बेचना शामिल है.

हजारीबाग संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv bharat)

जैविक खाद के उपयोग से उत्पादन में तेजी

जैविक खाद का उपयोग करने से उत्पादन तेजी से बढ़ता है. इसके अलावा फूल के बगीचे में खाद डाल दिया जाए तो फूलों की पैदावार में इजाफा होता है. यही कारण है कि दूर दराज से किसान आकार भारी मात्रा में जैविक खाद ले जा रहे हैं. इसके अलावा गोबर भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. इन सब से मिलने वाले पैसों से ही गौशाला की गायों को चारा उपलब्ध कराया जाता है.

gaushala of Hazaribag
जैविक खाद के तैयार पैकेट (Etv bharat)

जैविक खाद बनाने की विधि

जैविक खाद बनाने वाली महिला अल्पना बताती हैं कि पहले गड्ढाकर गोबर डाल दिया जाता है. उसके ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं, उसे सूखे हुए पत्तों से ढ़क दिया जाता है. जिसके बाद दो से ढाई महीने में जैविक खाद बनकर तैयार हो जाता है. जैविक खाद की मांग इतनी अधिक है कि लोग पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं. किसानों के साथ आम लोग भी बाग बगीचों के लिए जैविक खाद यहीं से ले ले जाते हैं.

तेजी से बढ़ रही है जैविक खाद की मांग

वहीं एक स्थानीय कर्मचारी का कहना है कि गौशाला में तैयार हो रहे जैविक खाद की मांग तेजी से बढ़ रही है. क्योंकि गौशाला के एक अलग क्षेत्र में जैविक खाद तैयार किया जाता है. 5 किलो के पैकेट से लेकर 50 किलो का बोरा तैयार किया जाता है. जैविक खाद ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों के लोग भी ले जाते हैं.

