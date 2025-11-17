ETV Bharat / state

हजारीबाग का आत्मनिर्भर गौशाला! किसानों की बल्ले-बल्ले, जानिए क्या है माजरा

हजारीबाग: जिले में स्थित हजारीबाग गौशाला इन दिनों खूब चर्चा के केंद्र में है. यहां एक गौशाला आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं, जिससे गौशाला को आर्थिक फायदा तो मिल ही रहा है साथ ही इसका लाभ आम जनता और किसानों को भी हो रहा है. जिससे किसान, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं. आखिर कैसे गौशाला आत्मनिर्भर बन रहा है?

दरअसल, हजारीबाग गौशाला गौशाला में 500 से अधिक गाय रहती है. ये वैसी गाय हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर गौशाला लाया गया है. गौशाला को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, जिसे देखते हुए गौशाला कमेटी खुद ही जैविक खाद तैयार करती है. जैविक खाद के साथ-साथ गोबर भी किसानों को उपलब्ध कराया जाता है. कमेटी के सदस्यों का कहना है कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसमें जैविक खाद तैयार कर बेचना शामिल है.

हजारीबाग संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv bharat)

जैविक खाद के उपयोग से उत्पादन में तेजी

जैविक खाद का उपयोग करने से उत्पादन तेजी से बढ़ता है. इसके अलावा फूल के बगीचे में खाद डाल दिया जाए तो फूलों की पैदावार में इजाफा होता है. यही कारण है कि दूर दराज से किसान आकार भारी मात्रा में जैविक खाद ले जा रहे हैं. इसके अलावा गोबर भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. इन सब से मिलने वाले पैसों से ही गौशाला की गायों को चारा उपलब्ध कराया जाता है.