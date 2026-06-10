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जैविक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, खड़गवां के ग्रामीणों को दी गई अहम जानकारी

एमसीबी: खड़गवां ब्लॉक में जैविक खेती मिशन योजना के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

जैविक खेती पर जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों को जैविक खेती का महत्व, आर्थिक और पर्यावरणीय फायदे बताए. वहीं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया.

ग्रामीणों को दी गई अहम जानकारी (ETV Bharat)

जैविक खेती वर्तमान समय की जरूरत है, जो न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसी उद्देश्य से किसान मोर्चा और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यशाला आयोजित की गई है.

मंत्री ने कहा कि आय को दोगुनी करने के लिए, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई. किसानों, एक्सपर्ट्स, विभागीय जानकारों की राय और अपने विचार रखे.बड़ी संख्या में किसान इस कार्यशाला में शामिल हुए.

किसानों को दी गई ये अहम जानकारियां