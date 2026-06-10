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जैविक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, खड़गवां के ग्रामीणों को दी गई अहम जानकारी

खड़गवां में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती की जानकारी दी गई.

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जैविक खेती पर जोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 5:24 PM IST

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एमसीबी: खड़गवां ब्लॉक में जैविक खेती मिशन योजना के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

जैविक खेती पर जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने किसानों को जैविक खेती का महत्व, आर्थिक और पर्यावरणीय फायदे बताए. वहीं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया.

ग्रामीणों को दी गई अहम जानकारी (ETV Bharat)

जैविक खेती वर्तमान समय की जरूरत है, जो न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं. इसी उद्देश्य से किसान मोर्चा और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यशाला आयोजित की गई है.

मंत्री ने कहा कि आय को दोगुनी करने के लिए, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई. किसानों, एक्सपर्ट्स, विभागीय जानकारों की राय और अपने विचार रखे.बड़ी संख्या में किसान इस कार्यशाला में शामिल हुए.

किसानों को दी गई ये अहम जानकारियां

⦁ जैविक खेती की आधुनिक तकनीक

⦁ प्राकृतिक कृषि पद्धतियां

⦁ जैविक खाद

⦁ जैविक कीटनाशकों का उपयोग

⦁ शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं

जैविक खेती अपनाने के लिए किया प्रेरित

कृषि विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच संवाद जरूरी है.

मंत्री ने कहा कि जैविक खेती से उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. कार्यशाला में जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. कार्यक्रम में किसानों ने जैविक खेती को लेकर उत्साह दिखाया और इसे अपनाने का संकल्प लिया.

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