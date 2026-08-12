नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें! जानिए भरतपुर के उस किसान की कहानी जिससे तकनीक सीख रहे हैं युवा
भरतपुर के कुशल पाल सिंह ने जापान और रूस से आधुनिक तकनीक सीखकर 'जैविक देश' स्टार्टअप शुरू किया.
Published : August 12, 2026 at 6:36 PM IST
भरतपुर : आज के दौर में जब ग्रामीण भारत का बड़ा युवा वर्ग बेहतर भविष्य, रोजगार और सुख-सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहा है, तब राजस्थान के भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव 'तमरेर' देश के सामने नई उम्मीद बनकर उभरा है. इस गांव के युवा कुशल पाल सिंह ने शहर जाने के बजाय अपने ही खेतों को एक बहुचर्चित कृषि स्टार्टअप में तब्दील कर दिया है.
जापान और रूस जैसे उन्नत देशों से सामुदायिक विकास और आधुनिक कृषि तकनीकों का गुर सीखकर लौटे कुशल पाल ने करीब 12 से 15 बीघा जमीन पर 'जैविक देश' नाम से एक एकीकृत कृषि मॉडल (Integrated Farming Model) खड़ा किया है. उनका यह मॉडल न केवल मिट्टी की सेहत सुधार रहा है, बल्कि पारंपरिक खेती की तुलना में दोगुनी से अधिक कमाई का जरिया भी बना है.
इसे भी पढ़ें: अलवर के ज्वेलर नितिन खेतों में उगा रहे 'शुद्ध सोना', जैविक खेती से हो रहा लाखों का मुनाफा
कुशल पाल सिंह ने खेत को ही अपना स्टार्टअप बना लिया. जापान में छह महीने रहकर सामुदायिक विकास और रूस में खेती की तकनीक सीखने के बाद कुशल पाल ने करीब 12 से 15 बीघा जमीन पर जैविक, डेयरी और एकीकृत खेती का मॉडल खड़ा किया है. ‘जैविक देश’ स्टार्टअप के जरिए अब उनका लक्ष्य अगले 10 साल में 500 किसानों को इस मॉडल से तैयार करने और करीब 1 लाख किसानों को इसका लाभ पहुंचाने का है. उनका संदेश साफ है, रोजगार के लिए गांव छोड़ने की जरूरत नहीं, तकनीक और नई सोच के साथ खेती को ही फायदे का कारोबार बनाया जा सकता है.
कुशल पाल सिंह वर्तमान में करीब 12 से 15 बीघा जमीन पर खेती कर रहे हैं. उनका मुख्य फोकस जैविक खेती पर है. उन्होंने अपने इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए ‘जैविक देश’ नाम से स्टार्टअप भी शुरू किया है. इस स्टार्टअप को राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आईस्टार्ट कार्यक्रम के माध्यम से अनुदान भी मिला है.
सरसों से गेहूं और रेड पोटैटो तक : कुशल पाल के खेत में जैविक तरीके से कई फसलों का उत्पादन किया जा रहा है. इनमें सरसों, गेहूं, चुकंदर और आलू प्रमुख हैं. वह पिछले दो साल से अधिक समय से रेड पोटैटो की खेती कर रहे हैं, जबकि चुकंदर की जैविक खेती का अनुभव करीब तीन साल का है. इसके अलावा खेत में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है. उनका कहना है कि जैविक खेती में उत्पादन लागत और मेहनत सामान्य खेती की तुलना में कुछ अधिक हो सकती है. खासकर श्रम लागत बढ़ जाती है और शुरुआती वर्षों में उत्पादन भी कम हो सकता है, लेकिन जैविक उत्पाद की बाजार कीमत अधिक मिलने से किसान इसकी भरपाई कर सकता है.
इसे भी पढ़ें: खेती का 'तेजपुरा मॉडल': सेल्स की नौकरी छोड़ी, अब ऑर्गेनिक खेती से हर महीने कमा रहे 2.5 लाख रुपये
कुशल पाल ने बताया कि सामान्य बाजार में गेहूं की कीमत करीब 2600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि जैविक गेहूं को वह करीब 5000 रुपये या उससे अधिक प्रति क्विंटल के भाव में बेच पाते हैं. उनका कहना है कि जैविक खेती को व्यवस्थित तरीके से करने और करीब तीन साल का समय देने पर किसान सामान्य खेती की तुलना में दोगुने से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है. हालांकि इसके लिए मेहनत, जैविक इनपुट और श्रम पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है.
गोबर से खाद, खाद से खेत और खेत से कमाई : कुशल पाल के एकीकृत कृषि मॉडल में वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल है. उन्होंने अपने यहां वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर रखी है. इसमें मुख्य रूप से गाय के गोबर का उपयोग कर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है. इस खाद का बड़ा हिस्सा वह अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं, जबकि अतिरिक्त उत्पादन आसपास के लोगों को बेच भी देते हैं. यानी पशुपालन से निकलने वाला अपशिष्ट खेत के लिए जैविक खाद बन रहा है और खेत में रासायनिक खाद की जरूरत को कम करने में मदद कर रहा है.
कुशल पाल का मॉडल जैविक खेती, डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट और एकीकृत कृषि को एक-दूसरे से जोड़ता है. उनका उद्देश्य केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि खेत पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके लागत कम करना और किसान की आय बढ़ाना है.
गांव से पलायन रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य : कुशल पाल बताते हैं कि आज बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं. कुशल पाल सिंह का मानना है कि गांवों में भी रोजगार और उद्यमिता की पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि युवा खेती को केवल परंपरागत पेशे के रूप में न देखें. उनका कहना है कि कृषि को तकनीक, नई फसलों, बाजार और मूल्य संवर्धन से जोड़कर किया जाए तो गांव में रहकर भी युवा अच्छा भविष्य बना सकता है. इसी सोच के साथ वह युवाओं को कृषि से जोड़ने और गांवों से होने वाले पलायन को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं. उनका दूसरा बड़ा लक्ष्य किसानों की लाभप्रदता बढ़ाना और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना है. वह रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करके रसायन मुक्त खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं.
इसे भी पढ़ें: SPECAIL : जयपुर के सुरेंद्र अवाना ने पेश की 'प्राकृतिक खेती' की मिसाल, जानें कैसे बदल रही है किसानों की किस्मत
जापान और रूस तक जाकर सीखी खेती : कुशल पाल का अनुभव केवल अपने खेत तक सीमित नहीं है. उन्हें भारत सरकार की ओर से जापान भेजा गया, जहां उन्होंने टोक्यो में करीब छह महीने रहकर सामुदायिक विकास से जुड़ा प्रशिक्षण लिया. भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए करीब नौ लोगों का चयन किया था. इसके अलावा वह खेती की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए रूस भी गए और मॉस्को में रहे. उन्होंने कई अन्य देशों का भी दौरा किया. विदेशों में हासिल अनुभव को वह अपने गांव और कृषि मॉडल में प्रयोग करने के साथ युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से लेकर ऑर्गेनिक आइकॉन अवार्ड तक सम्मान : कृषि और सामाजिक क्षेत्र में उनके काम को कई स्तरों पर सम्मान मिल चुका है. कुशल पाल सिंह को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा हाल ही में उन्हें नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 और ऑर्गेनिक आइकॉन अवार्ड 2026 भी मिले हैं.
10 साल में 500 किसान तैयार करने का लक्ष्य : कुशल पाल का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य उनके स्टार्टअप ‘जैविक देश’ से जुड़ा है. वह अगले 10 वर्षों में कम से कम 500 किसानों को अपने एकीकृत कृषि मॉडल के आधार पर तैयार करना चाहते हैं. उनका मॉडल गांव में एक बार के निवेश पर आधारित एकीकृत व्यवस्था का है, जिसमें खेती के साथ वेस्ट मैनेजमेंट और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग शामिल है. उनका बड़ा लक्ष्य अगले 10 वर्षों में एक लाख किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना है. स्टार्टअप शुरू हुए अभी करीब दो-तीन साल ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान करीब 50 से 60 लोग उनके पास आकर खेती का मॉडल समझ चुके हैं और उनसे सीख रहे हैं.
फसल खेत में तैयार होने से पहले बिक जाती है : जैविक उत्पादों के बाजार को लेकर कुशल पाल का अनुभव भी अलग है. वह बताते हैं कि उनके खेत का अधिकांश उत्पादन पहले से ही बुक हो जाता है. फिलहाल उनका बाजार मुख्य रूप से स्थानीय और परिचितों के नेटवर्क तक है, लेकिन जैविक उत्पादों की मांग स्थानीय क्षेत्र से बाहर भी पहुंच रही है. उन्होंने अपनी जैविक सरसों उत्तर प्रदेश के एटा तक भेजी है. उनका कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता जैविक उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसी वजह से उनके उत्पादों के लिए खरीदार मिल जाते हैं. हालांकि सब्जियों की नियमित बिक्री के लिए उन्हें अभी व्यवस्थित बाजार की कमी महसूस होती है.
इसे भी पढ़ें: MBA कर चुकी पूर्वा जिंदल ने छोड़ा कपड़े का बिजनेस, अब जैविक खेती से कमा रही हैं लाखों
ऑर्गेनिक बाजार बनाने की मांग : कुशल पाल का कहना है कि भरतपुर शहर में ऐसी कोई निश्चित जगह नहीं है, जहां उपभोक्ता यह जानते हुए सीधे पहुंच सके कि यहां केवल जैविक उत्पाद मिलेंगे. उनका सरकार से सुझाव है कि शहर में एक विशेष जैविक बाजार विकसित किया जाए, जहां किसान सीधे अपने उत्पाद बेच सकें और उपभोक्ता प्रमाणित या भरोसेमंद जैविक उत्पाद खरीद सकें. उनके अनुसार इससे किसानों को बाजार मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी जैविक उत्पादों के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा.
जैविक उत्पाद की जांच सबसे बड़ी चुनौती : कुशल पाल के सामने जैविक खेती को लेकर सबसे बड़ी समस्या उत्पाद की जांच और प्रमाणिकता की है. उनका कहना है कि किसान के लिए निजी प्रयोगशाला में जैविक उत्पाद की जांच कराना काफी महंगा है. एक फसल की जांच में करीब 25 से 30 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं. यदि किसान तीन फसलों की जांच करवाता है तो खर्च करीब 75 हजार रुपये तक पहुंच सकता है. छोटे और मध्यम किसान के लिए यह राशि काफी बड़ी है. फिलहाल वह कुछ स्तर पर पानी की जांच आदि करवा रहे हैं, लेकिन ऐसी नियमित जांच उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो सके कि फसल वास्तव में जैविक है.
कुशल पाल ने राजस्थान सरकार के आईस्टार्ट कार्यक्रम के सामने भी इस समस्या को रखा है. उनके अनुसार आईस्टार्ट की ओर से इस विषय में उनसे विस्तृत जानकारी ली गई है और नई प्रयोगशाला स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है. अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कुशल पाल का कहना है कि युवाओं को केवल नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने की जरूरत नहीं है. गांव में जमीन, पशुधन, जैविक संसाधन और स्थानीय बाजार जैसी संभावनाओं को समझकर नए प्रयोग किए जाएं तो रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार पैदा किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें: किसान नाना की पीड़ा देख नातिन ने बनाया मॉडल, कम जमीन में जैविक खेती कर ले सकेंगे अधिक उपज