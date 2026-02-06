जैविक खेती विकल्प नहीं किसानों की है जरूरत, मिट्टी की सुधर रही सेहत पर चुनौतियां हैं बरकरार
राजस्थान में जैविक खेती की रास्ते में आशाओं के बीच चुनौतियां बराबर खड़ी हैं.
जयपुर : राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में जैविक खेती अब महज विकल्प नहीं, बल्कि किसानों की जरूरत बनती जा रही है. रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी की सेहत बिगड़ने, उत्पादन लागत बढ़ने और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के बीच जैविक खेती किसानों के लिए कम लागत, टिकाऊ और लाभकारी मॉडल के रूप में उभर रही है. खास तौर पर राज्य के सीकर, नागौर, झुंझुनूं, भरतपुर, अलवर, उदयपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में किसान अब जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं. प्रगतिशील किसान और पद्मश्री जगदीश पारीक बताते हैं कि जैविक खेती वह प्रणाली है , जिसमें रासायनिक खाद , कीटनाशक , खरपतवार नाशक और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसकी जगह पर गोबर खाद, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और देसी बीज प्रयोग में लाए जाते हैं.
जैविक खेती की शुरुआत कैसे करें : एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और प्रगतिशील किसान संजय यादव बताते हैं कि जैविक खेती के लिए मिट्टी की तैयारी सबसे पहला कदम होती है. यह बेहद जरूरी है कि जैविक खेती से पहले खेत की मिट्टी को डिटॉक्स करना चाहिए. इसके लिए कम से कम 2–3 फसल चक्र में रासायनिक खाद बंद करनी होती है. इसके बाद मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने पर फोकस करना होता है और साथ ही गोबर खाद और फसल अवशेषों का इस्तेमाल करना होता है. इस प्रक्रिया के बाद मिट्टी में जैविक खाद से नमी धारण क्षमता बढ़ती है और भूमि जैविक खेती के योग्य बनती है. राजस्थान में मिलने वाले देसी और पारंपरिक बीज, जिनमें बाजरा, मोठ, मूंग, ग्वार, तिल, चना जैसे फसलें इस दिशा में उपयुक्त हैं. जिनका उत्पादन कम पानी में अधिक किया जा सकता है , साथ ही इन फसलों में कीट और रोगों के प्रति सहनशीलता होती है.
जैविक खाद और जीवाणु घोल : राजस्थान में प्रगतिशील किसान जैविक खेती के घर पर ही तैयार जैविक इनपुट का इस्तेमाल करते हैं. वे अपने खेत को पूरी तरह से रसायन मुक्त रखते हैं. इसके लिए जीवामृत ( गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन ) , वर्मी कम्पोस्ट के अलावा हरी खाद , जिसमें पांच से सात प्रकार की वनस्पति ( नीम , आंकड़ा , धतूरा , तूंबा , चूना ) जैसे प्राकृतिक पदार्थों से तैयार खाद को काम में लिया जाता है. जो मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाते हैं. यादव बताते हैं कि जैविक खेती में कीट नियंत्रण प्राकृतिक तरीकों से होता है. वे अपने खेत में नीम तेल और नीम खली के अलावा छाछ और मट्ठा , लहसुन-मिर्च का घोल और ट्रैप क्रॉपिंग को उपयोग में लेते हैं. इससे खेत का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहता है. राजस्थान में जैविक खेती में मिश्रित खेती का प्रयोग भी संजय यादव के लिए बेहद कारगर साबित हुआ है. इसके लिए वे एक ही खेत में 2–3 फसलें लेते हैं. साथ ही दलहनी फसलों से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं. इस वजह से जोखिम कम होने पर भी आमदनी स्थिर रहती है.
जैविक खेती में पानी का प्रबंधन : वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक मयंक कुमार के मुताबिक राजस्थान जैसे राज्य में पानी सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसे में जैविक खेती के दौरान किसान के पास सिंचाई के सीमित विकल्प मौजूद रहते हैं. खास तौर पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा मल्चिंग से नमी संरक्षण और फार्म पौंड से वर्षा जल संचयन किया जाता है. वहीं जैविक मिट्टी पानी को अधिक समय तक रोककर रखती है.
प्रमाणन और सरकारी सहायता : एग्रीकल्चर एक्सपर्ट शरद शर्मा के मुताबिक जैविक उत्पाद को बाजार में बेहतर दाम दिलाने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है. इसमें PGS-India Certification , NPOP Certification के साथ ही राज्य कृषि विभाग से पंजीकरण जरूरी होता है. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से समय-समय पर किसानों को प्रशिक्षण , बीज सहायता , जैविक क्लस्टर योजना में लाभ के अलावा अलग-अलग स्कीम में सब्सिडी भी मिलती है. वे बताते हैं कि इस प्रोसेस से न सिर्फ खेती की लागत में 30 से 40 फीसदी तक कमी आती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है. साथ ही उपज को बाजार में बेहतर कीमत मिलती है. इसके अलावा स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से बेहतर मुकाबला किया जा सकता है.
जैविक खेती की राह में चुनौतियां : करीब 11 साल से जयपुर जिले के तेजपुरा गांव में जैविक खेती कर रहे किसान रामजीलाल ने बताया कि कैसे उन्हें शुरुआती 3 से 4 साल परेशानियां रही और उत्पादन काफी कम रहा. वे बताते हैं कि जैविक खेती आसान नहीं है. जानकारी नहीं होने के कारण शुरुआत में उनकी बाजार तक सीधी पहुंच भी नहीं रही, लेकिन बाद में प्रमाणन प्रक्रिया भी जटिल थी. लेकिन उन्हें परिवार का साथ मिला , जिसके बाद अब धैर्य और प्रशिक्षण से यह मॉडल सफल हो रहा है. अब उनके पास खाद , दवा और बीज स्वयं का है. अब उपज का स्वाद लेकर लोग उनके पास लौट रहे हैं.
किताबों से नहीं, खेत से सीखी तकनीक : सीकर जिले के किसान सुरेश कुमार ने बताया कि कैसे जैविक खेती की शुरुआत के लिए उन्होंने ऑनलाइन या किताबों के जरिए नहीं , बल्कि जमीन पर काम कर रहे लोगों से जाकर प्रशिक्षण लिया. इस कारण उन्हें अब सफलता भी मिल रही है, साथ ही शुरुआत के दौर में आई परेशानियों ने उन्हें डगमगाया नहीं. वे लगातार कृषि विभाग की कार्यशालाओं में गए, साथ ही किसान-से-किसान प्रशिक्षण और खेतों में प्रयोग के विचार को आगे बढ़ाया. वे अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा कि जैविक खेती हमें सिखाती है कि खेत से कीट पूरी तरह खत्म नहीं किए जाते, बल्कि इनमें संतुलन बनाया जाता है. इससे फसल सुरक्षित रहती है और मिट्टी जीवित रहती है.
सरकारी प्रयास और जमीनी सच्चाई : कृषि विभाग प्रशिक्षण, सब्सिडी और क्लस्टर योजना चला रहा है, लेकिन किसान नेता रामपाल जाट मानते हैं कि फील्ड लेवल मार्गदर्शन और बढ़े , साथ ही जैविक बाजार विकसित हों और उपज खरीद की किसान को गारंटी मिले , तो इस दिशा में ज्यादा किसान जुड़ेंगे. उनका कहना है कि बाजार और प्रमाणन अब भी चुनौती है. किसान के लिए जैविक उत्पाद का सही दाम , बीज प्रमाणन की प्रक्रिया लंबी होने के साथ ही हर किसान का सीधा बाजार संपर्क नहीं होना अभी इस राह में डगर को मुश्किल बना रहा है.
वहीं खेती के एक्सपर्ट शरद शर्मा बताते हैं कि PGS इंडिया सर्टिफिकेशन और जैविक क्लस्टर योजना से कुछ राहत मिली है. साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानों का तजुर्बा बताता है कि कैसे इसे अपनाने से किसान की लागत घटा रही है और खेती का यह अंदाज मिट्टी को जिंदा कर रहा है. इसके साथ ही पानी और पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है. पद्मश्री किसान जगदीश पारीक के मुताबिक अगर नीति, बाजार और प्रशिक्षण का साथ मिला, तो आने वाले समय में जैविक खेती राजस्थान की पहचान बन सकती है.