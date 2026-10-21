पानी की कमी में भी शेखावाटी में पपीते की खेती का अनूठा प्रयोग, रिटायर्ड कैप्टन ने भाई के साथ तैयार किया बगीचा, 7 महीने में आने लगे फल
सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन सुखदेव सिंह की खेती का मॉडल सीकर के किसानों के लिए बन सकती है मिसाल. पढ़िए अश्वनी पारीक की रिपोर्ट...
Published : October 21, 2026 at 8:50 PM IST
सीकर : राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जहां पानी की कमी और बदलते मौसम के बीच खेती करना किसानों के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील की लाडपुर ग्राम पंचायत में दो भाइयों ने खेती का एक अनूठा प्रयोग किया है. सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन सुखदेव सिंह ने अपने भाई बीरबल सिंह के साथ मिलकर पपीते और नींबू की मल्टीक्रॉपिंग शुरू की है. इस प्रयोग की खास बात यह है कि पपीते के पौधों में महज सात महीने में फल आने लगे हैं. जैविक खाद, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग के जरिए की जा रही यह खेती शेखावाटी के किसानों के लिए एक नई संभावना पेश कर रही है.
सेना से रिटायरमेंट के बाद खेती में किया नया प्रयोग : कैप्टन सुखदेव सिंह ने सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद खेती को नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया. उनका उद्देश्य पारंपरिक खेती के साथ ऐसे विकल्प तलाशना था, जिनसे पानी की बचत हो और किसानों को बेहतर आमदनी की संभावना मिल सके. इसी दौरान कृषि विभाग से जुड़े मयंक पारिक के मार्गदर्शन से उन्हें पपीते और नींबू की संयुक्त खेती करने का विचार मिला. इसके बाद दोनों भाइयों ने खेत में नींबू के पौधों के साथ पपीते के पौधे लगाने की योजना बनाई.
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दोनों बगीचों में करीब 1,800 पपीते के पौधे : शुरुआत में इस क्षेत्र की जलवायु और पपीते की खेती को लेकर चुनौतियों की आशंका थी, क्योंकि शेखावाटी में बड़े स्तर पर पपीते की व्यावसायिक खेती आम नहीं है. इसके बावजूद दोनों भाइयों ने प्रयोग करने का निर्णय लिया. फिलहाल उनके बगीचे में करीब 1,000 पपीते के पौधे हैं, जबकि पास में तैयार किए गए दूसरे बगीचे में लगभग 800 पौधे लगाए गए हैं. इस तरह दोनों बगीचों में करीब 1,800 पपीते के पौधे हैं. किसान के अनुसार, पहला बगीचा 13-14 मार्च को लगाया गया था और अब पौधों पर फल दिखाई देने लगे हैं.
गोबर की खाद पर भरोसा, रासायनिक खाद और दवाओं से दूरी : इस खेती में दोनों भाइयों ने जैविक खाद को प्राथमिकता दी है. कैप्टन सुखदेव सिंह के अनुसार, बगीचे के लिए गौशाला से करीब 10 ट्रॉली गोबर की खाद लाकर डाली गई. उनका मानना है कि अच्छी गुणवत्ता वाली गोबर की खाद पौधों के विकास और मिट्टी की उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है. किसान के मुताबिक, पपीते की जल्दी फ्रूटिंग और फलों के विकास के लिए अब तक किसी विशेष रासायनिक खाद या दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
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आगे भी बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद : पौधों की देखभाल और खाद प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसी वजह से सात महीने के भीतर पौधों पर फल आने से उन्हें आगे भी बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है. हालांकि, जैविक खाद के इस्तेमाल और फलों की गुणवत्ता के बीच संबंध का आकलन मिट्टी की जांच, पौधों की सेहत और उत्पादन के आधार पर किया जाना चाहिए. फिलहाल यह प्रयोग किसानों के लिए जैविक खेती की संभावनाओं को समझने का एक उदाहरण है.
ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग से पानी बचाने का प्रयास : शेखावाटी में पानी की उपलब्धता खेती के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों भाइयों ने बगीचे में ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई है. इसके साथ मल्चिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि मिट्टी में नमी बनाए रखने और पानी की जरूरत को नियंत्रित करने में मदद मिल सके. कैप्टन सुखदेव सिंह के अनुसार, गर्मियों के दौरान शुरुआत में सिंचाई को लेकर परेशानी आई. पहले उन्हें अंदाजा नहीं था कि ड्रिप पाइप से पौधों तक कितना पानी पहुंच रहा है. बाद में मार्गदर्शन मिलने पर अतिरिक्त पाइप लगाया गया और सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया गया. इस अनुभव से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल ड्रिप सिंचाई लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौधों की जरूरत, मिट्टी की नमी और मौसम के अनुसार पानी की आपूर्ति को व्यवस्थित करना भी जरूरी है.
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वीएनआर अमीना किस्म का पपीता, बीज रहित फल का दावा : बगीचे में वीएनआर अमीना किस्म के पपीते के पौधे लगाए गए हैं. इसके साथ नींबू की कागजी और बीज रहित किस्मों का भी चयन किया गया है. किसान के अनुसार, पौधे कोटा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्राप्त किए गए थे. इस बगीचे को लेकर एक और खास दावा पपीते के फलों में बीज नहीं होने का है. किसान और उनके मार्गदर्शक कृषि विशेषज्ञ मयंक पारीक ने कुछ फलों का निरीक्षण करते हुए बताया कि उनमें बीज दिखाई नहीं दिए. कृषि विभाग के उद्यानिकी महकमे में वरिष्ठ पर्यवेक्षक मयंक के मुताबिक सीडलेस पपीता की डिमांड बाजार में बहुत होती है.
सामान्य तौर पर लग सकते हैं 9 से 10 महीने : कृषि विशेषज्ञ मयंक के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में पपीते के पौधों में फल आने में 9 से दस महीने तक का समय लग सकता है. इस बगीचे में सात महीने के भीतर फ्रूटिंग दिखाई देना उल्लेखनीय है. उनके मुताबिक, पौधों के सही समय पर रोपण और उचित देखभाल ने इसमें भूमिका निभाई है. हालांकि, फल आने का समय पपीते की किस्म, मौसम, पौधों के पोषण, सिंचाई और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है. इस बगीचे के शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी दीर्घकालीन सफलता का आकलन आगे होने वाले उत्पादन और पौधों की सेहत से ही होगा.
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शेखावाटी में पाले से बचाव सबसे बड़ी चुनौती : वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक मयंक पारीक के अनुसार, शेखावाटी में पपीते की खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती सर्दियों में पड़ने वाला पाला है. पाले से पौधों और फलों को नुकसान होने का खतरा रहता है. ऐसे में सर्दियों के दौरान पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उचित कृषि तकनीकों और समय पर देखभाल की जरूरत होगी. उनका मानना है कि क्षेत्र में पपीते की व्यावसायिक खेती की संभावनाएं तलाशने के लिए किसानों को स्थानीय मौसम, मिट्टी और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए. बड़े स्तर पर खेती शुरू करने से पहले छोटे क्षेत्र में प्रयोग करना और कृषि विभाग से तकनीकी सलाह लेना उपयोगी हो सकता है.
1,800 पौधों से उत्पादन और कमाई की कितनी संभावना ? : मयंक पारीक ने अनुमान जताया कि एक पौधे से करीब 50 किलो तक पपीता मिल सकता है. हालांकि, यह संभावित उत्पादन का अनुमान है, वास्तविक पैदावार नहीं. उत्पादन पौधों की उम्र, किस्म, मौसम, सिंचाई, पोषण और रोगों से बचाव सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा. इसी तरह खेती की आर्थिक सफलता केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं करती.
फसल तैयार होने के समय मंडी में पपीते की कीमत, परिवहन खर्च, श्रम, सिंचाई और अन्य लागत भी किसान की आमदनी को प्रभावित करती हैं. कई बार अच्छी पैदावार के बावजूद बाजार में उचित भाव नहीं मिलने से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में कैप्टन सुखदेव सिंह और उनके भाई के इस प्रयोग की वास्तविक आर्थिक सफलता का आकलन फसल की कुल पैदावार, खेती पर हुए खर्च और बिक्री से मिलने वाली आमदनी के आधार पर किया जा सकेगा.
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