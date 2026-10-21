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पानी की कमी में भी शेखावाटी में पपीते की खेती का अनूठा प्रयोग, रिटायर्ड कैप्टन ने भाई के साथ तैयार किया बगीचा, 7 महीने में आने लगे फल

शेखावाटी में पपीते की खेती ( ETV Bharat GFX )

सीकर : राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जहां पानी की कमी और बदलते मौसम के बीच खेती करना किसानों के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील की लाडपुर ग्राम पंचायत में दो भाइयों ने खेती का एक अनूठा प्रयोग किया है. सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन सुखदेव सिंह ने अपने भाई बीरबल सिंह के साथ मिलकर पपीते और नींबू की मल्टीक्रॉपिंग शुरू की है. इस प्रयोग की खास बात यह है कि पपीते के पौधों में महज सात महीने में फल आने लगे हैं. जैविक खाद, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग के जरिए की जा रही यह खेती शेखावाटी के किसानों के लिए एक नई संभावना पेश कर रही है.