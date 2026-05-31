यूपी की इस हाईटेक लैब में होती है ऑर्गेनिक टेस्टिंग; किसानों और कारोबारियों के दावों की इतने घंटे में हो जाती पड़ताल, जानिए और क्या है खासियत
यूपी की पहली हाइटेक लैब में अनाज, फल, सब्जियां और दालों के ऑर्गेनिक बताने के दावे की हकीकत से उठता है पर्दा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 3:26 PM IST
मेरठ: दुनियाभर में ऑर्गेनिक उत्पादों (Organic Products) का चलन तेजी से बढ़ रहा. आज के समय में लोग शुद्ध हवा और खानपान को लेकर जागरूक होने लगे हैं. इसीलिए लोग हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से बने प्रोडक्ट की जगह शुद्ध, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प अपना रहे हैं. अब ये रुझान सिर्फ खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्किनकेयर, कपड़ों और घरेलू सामानों में भी जैविक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि जो सामान ऑर्गेनिक कह कर बेचे जा रहे हैं वो कितना शुद्ध है. इसका सामाधान निकाला है मेरठ में स्थापित एक लैब ने, जहां कम खर्च और रिकार्ड समय में सर्टिफिकेट मिलता है कि प्रोडक्ट में कोई हानिकार रसायन और कीटनाशक तो नहीं है.
यूपी की पहली हाइटेक लैब
मेरठ के मोदीपुरम में बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के कैंपस में यूपी की पहली हाइटेक लैब स्थापित की गई. ये लैब उन लोगों के लिए भी उपयोगी है, जो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं. विदेशों में जाकर भी अपने प्रोडक्ट बिक्री करना चाहते हैं या यह जानना है कि जो सामान या खाद्य पदार्थ वह इस्तेमाल कर रहे हैं वह ऑर्गेनिक भी या नहीं. केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित इस लैब को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता है. अनाज, फल, सब्जियां और दालों की शुद्धता को परखा जाता है. जहां 311 प्रकार के पेस्टिसाइड पकड़ी जा सकती है.
कुछ फसलों में अफलाटॉक्सिंस एफ्लाटॉक्सिन (Aflatoxin) 'ऐस्पर्जिलस फ्लेवस' (Aspergillus flavus) और 'ऐस्पर्जिलस पैरासिटिकस' (Aspergillus parasiticus) नामक फफूंद (फंगस) डेवलप हो जाते हैं ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस फसलों की जांच कराना.
देशभर में मान्यता प्राप्त सिर्फ 67 लैब
देश में ऐसी सिर्फ 67 लैब हैं, जिनमें से यूपी में अकेली मेरठ में स्थापित की गई है. इस हाईटेक लैब में 48 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. वैलिड प्रमाणपत्र भी दिया जाता है, जिसके आधार पर कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद को न सिर्फ देश में, बल्कि देश के बाहर भी बाजार तक पहुंचा सकता है. वह भी मात्र चार हजार रुपये में. किसान या कारोबारी कोई प्रोडक्ट का सैंपल लेकर आईए और दो दिन में सर्टिफिकेट पाइए कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिग है या नहीं.
इंटरनेशनल लेवल पर लैब की मान्यता
लैब केंद्र के संयुक्त निदेशक रितेश कुमार शर्मा बताते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में एक ही डिमांड है अच्छे खाने की और उस अच्छे खाने को परखने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लैबोरेट्री की आवश्यकता होती है. मेरठ के BEDF में अब फिर चाहे अनाज हो, फल हो, सब्जियां हों या दालें हों, इस लैब में विशेषज्ञ अत्याधुनिक तकनीक आधारित मशीनों से ये बता देंगे कि प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं. देशभर में सिर्फ ऐसी 67 लैब है जिन्हें NABL, यूपीड़ा, eic की ओर से मान्यता प्राप्त है.
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