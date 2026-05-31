ETV Bharat / state

यूपी की इस हाईटेक लैब में होती है ऑर्गेनिक टेस्टिंग; किसानों और कारोबारियों के दावों की इतने घंटे में हो जाती पड़ताल, जानिए और क्या है खासियत

एक लैब में 311 प्रकार के पेस्टिसाइड की जांच ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: दुनियाभर में ऑर्गेनिक उत्पादों (Organic Products) का चलन तेजी से बढ़ रहा. आज के समय में लोग शुद्ध हवा और खानपान को लेकर जागरूक होने लगे हैं. इसीलिए लोग हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से बने प्रोडक्ट की जगह शुद्ध, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प अपना रहे हैं. अब ये रुझान सिर्फ खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्किनकेयर, कपड़ों और घरेलू सामानों में भी जैविक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि जो सामान ऑर्गेनिक कह कर बेचे जा रहे हैं वो कितना शुद्ध है. इसका सामाधान निकाला है मेरठ में स्थापित एक लैब ने, जहां कम खर्च और रिकार्ड समय में सर्टिफिकेट मिलता है कि प्रोडक्ट में कोई हानिकार रसायन और कीटनाशक तो नहीं है. यूपी की पहली हाइटेक लैब मेरठ के मोदीपुरम में बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के कैंपस में यूपी की पहली हाइटेक लैब स्थापित की गई. ये लैब उन लोगों के लिए भी उपयोगी है, जो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं. विदेशों में जाकर भी अपने प्रोडक्ट बिक्री करना चाहते हैं या यह जानना है कि जो सामान या खाद्य पदार्थ वह इस्तेमाल कर रहे हैं वह ऑर्गेनिक भी या नहीं. केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित इस लैब को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता है. अनाज, फल, सब्जियां और दालों की शुद्धता को परखा जाता है. जहां 311 प्रकार के पेस्टिसाइड पकड़ी जा सकती है. यूपी की पहली हाईटेक लैब मेरठ में स्थापित (Video Credit; ETV Bharat) कुछ फसलों में अफलाटॉक्सिंस एफ्लाटॉक्सिन (Aflatoxin) 'ऐस्पर्जिलस फ्लेवस' (Aspergillus flavus) और 'ऐस्पर्जिलस पैरासिटिकस' (Aspergillus parasiticus) नामक फफूंद (फंगस) डेवलप हो जाते हैं ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस फसलों की जांच कराना.