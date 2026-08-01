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AIIMS दिल्ली ने ऑर्गन डोनर फैमिलीज़ को किया सम्मानित, सुनाई कहानी उन परिवारों की, जिनके अपने दूसरों को नई जिंदगी दे गए

दिल्ली के 37 वर्षीय घनश्याम कश्यप की पत्नी श्वेता ने बताया कि उनके पति घर पर अचानक गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण 'ब्रेन डेड' हो गए और 13 फरवरी 2026 को उनकी मृत्यु हो गई. पत्नी ने बताया कि डॉक्टरों के समझाने पर उन्होंने उस दुख की घड़ी में पति के दोनों फेफड़े, दोनों किडनी, लिवर और हार्ट वॉल्व दान करने का फ़ैसला किया. इससे छह जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला.

उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक समन्वय के स्तर पर जोर देते हुए कहा कि अंग निकालने से लेकर प्रत्यारोपण तक की प्रक्रिया एक जटिल और निरंतर चलने वाली कड़ी है, जिसके लिए दानकर्ता परिवारों, प्रत्यारोपण समन्वयकों, इलाज करने वाले डॉक्टरों, प्रत्यारोपण टीमों, सहायक कर्मचारियों, फोरेंसिक अधिकारियों, प्रयोगशाला सेवाओं और पुलिस के बीच बेहतरीन समन्वय की आवश्यकता होती है. इनमें से हर कोई एक अनिवार्य भूमिका निभाता है. स्वयंसेवक, एनजीओ, नागरिक समाज संगठन और मीडिया इस काम को आगे बढ़ाने में अमूल्य सहयोग दे रहे हैं. डोनर की कहानियां

ऑर्बो की प्रभारी प्रोफेसर, प्रो. आरती विज ने कहा कि ऑर्बो ने एम्स में होने वाली हर मौत की अनिवार्य सूचना देने की व्यवस्था शुरू की है, जिसके बाद इसके समन्वय अधिकारी चौबीसों घंटे फॉलो-अप करते हैं. साथ ही, यह रेजिडेंट डॉक्टरों और क्रिटिकल केयर नर्सों के लिए अंग और ऊतक दान प्रक्रिया पर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, एनजीओ, कॉर्पोरेट्स और सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देता है.

समारोह की अध्यक्षता एम्स के निदेशक प्रो. निखिल टंडन ने की, जबकि डॉ. राधिका टंडन (डीन, रिसर्च) और अंशुल मिश्रा आईएएस (अतिरिक्त निदेशक) सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए. प्रो. टंडन ने कहा कि हर साल अंग और ऊतक दान उन मरीजों को नया जीवन देता है जिनके अंग अंतिम चरण में खराब हो चुके होते हैं. हमें जागरूकता फैलाने, गलतफहमियों को दूर करने और अंगदान के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए. उन्होंने व्यक्तिगत दुख के बावजूद दान करने का निर्णय लेने वाले परिवारों की सराहना करते हुए इसे एक नेक काम बताया, जिसने कई लोगों को नया जीवन दिया है और मानवीय संवेदना का एक स्थायी प्रमाण है. एम्स में मरीज की मौत पर अंगदान करने के लिए 24 घंटे में होती है व्यवस्था

ऑर्बो एम्स में मृत व्यक्तियों से अंग दान की गतिविधियों के लिए नोडल सुविधा है. ऑर्बो द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दानकर्ता परिवार, अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता, प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और नागरिक समाज के सहयोगी एक साथ आए.

नई दिल्ली: एम्स ने सालाना सम्मान समारोह में ऑर्गन और टिश्यू दान करने वाले परिवारों को सम्मानित किया. एम्स के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गनाइज़ेशन (ऑर्बो) ने शनिवार को एम्स में 38 दानकर्ता परिवारों को सम्मानित किया. इन परिवारों में अंग दान करने वाले, ऊतक दान करने वाले (त्वचा, हृदय वाल्व और कॉर्निया दान करने वाले) और पूरे शरीर का दान करने वाले लोग शामिल थे.

गाजियाबाद की 26 वर्षीय प्रियंका यादव अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य थीं. वह अपनी बीमार मां की देखभाल करती थीं और अपने दो छोटे भाइयों का सहारा बनी हुई थीं. नैनीताल से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और 4 मार्च 2026 को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया.

गहरे दुख के बावजूद, उनके परिवार ने उनके अंग दोनों किडनी, लिवर, हार्ट वॉल्व और दोनों कॉर्निया दान करने का फैसला किया. इस फैसले ने एक बड़े नुकसान को कई अन्य परिवारों के लिए उम्मीद में बदल दिया और उनके अंग उन लोगों में जीवित रहेंगे जिनकी उन्होंने मदद की.

23 साल के सागर बने कई परिवारों की उम्मीद

23 वर्षीय सागर अपने मिलनसार स्वभाव और आसपास के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए जाने जाते थे. सड़क पर मोटरसाइकिल फिसलने से हुई दुर्घटना के बाद उनकी मौत हो गई और 19 जुलाई 2026 को उन्हें 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया गया. अचानक हुए इस नुकसान से जूझ रहे परिवार के लिए उनके दोनों किडनी, लिवर, हार्ट वाल्व और दोनों कॉर्निया दान करने का फ़ैसला सागर के असली व्यक्तित्व को दर्शाता है.



ये लोग भी बने मिसाल

सम्मानित किए गए लोगों में चार ऐसे रजिस्टर्ड डोनर शामिल थे जिन्होंने अपनी मृत्यु से काफी पहले ही ऑर्बो को अपना पूरा शरीर दान करने का संकल्प लिया था. 77 वर्षीय ईश्वर कौर ने 2013 में अपना संकल्प रजिस्टर कराया और अपना पूरा शरीर, त्वचा और कॉर्निया दान किया. 90 वर्षीय सरदारी लाल खुराना ने 2014 में अपना संकल्प रजिस्टर कराया और अपना पूरा शरीर और कॉर्निया दान किया. 89 वर्षीय जयमाला गुप्ता ने 2018 में अपना संकल्प रजिस्टर कराया और अपना पूरा शरीर और कॉर्निया दान किया और 86 वर्षीय एन.पी. दत्ता ने 2023 में अपना संकल्प रजिस्टर कराया और अपना पूरा शरीर दान किया. ऑर्बो की संकल्प रजिस्ट्रेशन सुविधा नागरिकों को जीवनकाल में ही ऐसे संकल्पों को औपचारिक रूप देने में सक्षम बनाती है, जिससे शरीर और अंग दान को बढ़ावा देने के एम्स के निरंतर प्रयासों को समर्थन मिलता है.



14 जुलाई से एक अगस्त तक चला अंगदान पखवाड़ा, 1356 डॉक्टरों और 1463 नर्सो को दी गई ट्रेनिंग

ऑर्बो ने 14 जुलाई से 1 अगस्त तक अंगदान जीवन संजीवनी अभियान थीम के तहत अंगदान पखवाड़ा आयोजित किया. इसमें डॉक्टरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, छात्रों को भविष्य के एंबेसडर के तौर पर तैयार करने के लिए स्कूल प्रतियोगिताएं (जैसे पेबल पेंटिंग, पोस्टर डिज़ाइन और कैंपेन डिज़ाइन) शामिल थीं, ताकि वे अंग और टिश्यू दान का संदेश फैला सकें और इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर कर सकें. साथ ही, जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां भी हुईं. इनका मकसद एम्स के अलग-अलग विभागों के स्टाफ को शामिल करना, सामूहिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना और अंग और टिश्यू दान के मकसद को और मजबूत करना था.

नर्सों को भी दी जा रही ट्रेनिंग

ऑर्बो की प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. आरती विज ने बताया कि इनके अलावा आर्बो ने आम जनता और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बड़े पैमाने पर अंग और टिश्यू दान का संकल्प लेने के अभियान और जागरूकता सत्र भी आयोजित किए. आंकड़ों की बात करें तो ऑर्बो ने अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिशों के तहत 1,356 रेजिडेंट डॉक्टरों और 1,463 क्रिटिकल केयर नर्सों को ट्रेनिंग दी है.

एम्स में ट्रांसप्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, कॉर्निया, हार्ट वॉल्व, स्किन और बोन ट्रांसप्लांट की सुविधा है, जिसे नेशनल आई बैंक, हार्ट वॉल्व बैंक, बोन बैंक और स्किन बैंक का सहयोग मिलता है.

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