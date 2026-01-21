अंगदान को मिले राजकीय सम्मान, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि अंगदान के मामले में प्रदेश काफी पीछे है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अंगदान को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मानवीय पहल की है. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि मृत्यु के बाद अंगदान करने वाले व्यक्तियों को राजकीय सम्मान देने की नीति पर गंभीरता से विचार किया जाए.
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने पत्र में भिलाई की सर्वधर्म सेवा संस्था के अध्यक्ष सुरेश खांडवे की मांग को आगे बढ़ाते हुए उल्लेख किया है कि "देश में अंगदान की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है. वर्तमान में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मात्र 0.34 प्रतिशत लोग ही अंगदान कर रहे हैं. जबकि आंख, किडनी, लीवर जैसे महत्वपूर्ण अंगों की अनुपलब्धता के कारण हर वर्ष लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है. यदि अंगदान को सामाजिक सम्मान और सरकारी मान्यता मिले तो इस संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है."
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पत्र में यह भी लिखा है कि "छत्तीसगढ़ राज्य अंगदान के मामले में देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है. लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अंगदाताओं को राजकीय सम्मान देने की घोषणा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. इन राज्यों में इस निर्णय के बाद अंगदान के प्रति जनजागरूकता और सहभागिता में वृद्धि देखी गई है.
रमन सिंह ने अपने पत्र में यह भी बताया कि सर्वधर्म सेवा संस्था, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सुरेश खांडे द्वारा राज्य में मृत्योपरांत अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान दिए जाने की मांग की गई है, जिसे जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है.
डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए. इसके साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देकर उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि छत्तीसगढ़ में अंगदान को सामाजिक स्वीकृति, सम्मान और प्रेरणा मिल सके.