26 साल के लेक्चरर योगेश की मौत बनी मिसाल, मरने के बाद दे गया तीन लोगों को नई जिन्दगी, ब्रेन स्टेम डेथ के बाद परिवार ने लिया फैसला
26 साल के लेक्चरर योगेश कुमार के अंगदान से तीन मरीजों को नया जीवन मिला है. ब्रेन स्टेम डेथ के बाद परिवार ने फैसला लिया.
Published : June 18, 2026 at 11:35 AM IST
चंडीगढ़: कभी-कभी किसी परिवार का सबसे कठिन निर्णय कई अन्य परिवारों के जीवन में खुशियां लौटा देता है. हिमाचल प्रदेश के सोलन निवासी 26 वर्षीय योगेश कुमार के परिवार ने ऐसा ही प्रेरणादायक निर्णय लिया. सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद योगेश को बचाया नहीं जा सका, लेकिन उनके अंगदान से तीन मरीजों को नया जीवन मिल गया.
राजपुरा में थे लेक्चरर: योगेश कुमार राजपुरा स्थित आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में लेक्चरर थे. उन्होंने एम.फार्मा की पढ़ाई पूरी की थी. 28 मई को सड़क पार करते समय एक वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रारंभिक उपचार राजपुरा के अस्पताल में किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया.
ब्रेन स्टेम डेथ के बाद परिवार का बड़ा फैसला: पीजीआई के डॉक्टरों ने योगेश को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन सिर में गंभीर चोट के कारण उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित करना पड़ा. इस कठिन समय में परिवार ने अंगदान का निर्णय लिया, जिससे तीन जरूरतमंद मरीजों को जीवन का नया अवसर मिल सका.
तीन मरीजों को मिला नया जीवन: पीजीआई में योगेश का लीवर, दोनों किडनी और पैंक्रियाज सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए गए. एक मरीज को किडनी, दूसरे को किडनी और पैंक्रियाज, जबकि तीसरे मरीज को लीवर प्रत्यारोपित किया गया. डॉक्टरों के अनुसार यह प्रत्यारोपण कई गंभीर मरीजों के लिए नई उम्मीद साबित हुआ.
पिता बोले-"बेटे की सोच आज भी जिंदा है": योगेश के पिता पूरन चंद ने कहा कि, "बेटे को खोने का दर्द कभी कम नहीं होगा, लेकिन यह सुकून है कि उसके अंगों ने तीन लोगों को नई जिंदगी दी है. योगेश हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था और अंगदान उसी सोच का विस्तार है."
पीजीआई निदेशक ने बताया मानवता की मिसाल: पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने कहा कि, "गहरे दुख के बीच परिवार द्वारा लिया गया यह निर्णय मानवता की मिसाल है. ऐसे फैसले कई जरूरतमंद मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनते हैं."
विशेष सर्जरी भी रही सफल:रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रो. आशीष शर्मा ने कहा कि, "योगेश के अंगों से संस्थान में 73वां सफल सिमल्टेनियस पैंक्रियाज-किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जो बेहद जटिल और विशेष सर्जरी मानी जाती है."
अंगदान के प्रति जागरूकता की जरूरत: वहीं, पीजीआई के डॉक्टरों ने कहा कि मृतक अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है. एक अंगदाता कई लोगों को नया जीवन दे सकता है. योगेश भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका अंतिम निर्णय तीन परिवारों के लिए हमेशा उम्मीद और जीवन का प्रतीक बन गया.
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