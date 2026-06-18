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26 साल के लेक्चरर योगेश की मौत बनी मिसाल, मरने के बाद दे गया तीन लोगों को नई जिन्दगी, ब्रेन स्टेम डेथ के बाद परिवार ने लिया फैसला

26 साल के लेक्चरर योगेश की मौत बनी मिसाल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कभी-कभी किसी परिवार का सबसे कठिन निर्णय कई अन्य परिवारों के जीवन में खुशियां लौटा देता है. हिमाचल प्रदेश के सोलन निवासी 26 वर्षीय योगेश कुमार के परिवार ने ऐसा ही प्रेरणादायक निर्णय लिया. सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद योगेश को बचाया नहीं जा सका, लेकिन उनके अंगदान से तीन मरीजों को नया जीवन मिल गया. राजपुरा में थे लेक्चरर: योगेश कुमार राजपुरा स्थित आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में लेक्चरर थे. उन्होंने एम.फार्मा की पढ़ाई पूरी की थी. 28 मई को सड़क पार करते समय एक वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रारंभिक उपचार राजपुरा के अस्पताल में किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. मरने के बाद दे गया तीन लोगों को नई जिन्दगी (ETV Bharat) ब्रेन स्टेम डेथ के बाद परिवार का बड़ा फैसला: पीजीआई के डॉक्टरों ने योगेश को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन सिर में गंभीर चोट के कारण उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित करना पड़ा. इस कठिन समय में परिवार ने अंगदान का निर्णय लिया, जिससे तीन जरूरतमंद मरीजों को जीवन का नया अवसर मिल सका. तीन मरीजों को मिला नया जीवन: पीजीआई में योगेश का लीवर, दोनों किडनी और पैंक्रियाज सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए गए. एक मरीज को किडनी, दूसरे को किडनी और पैंक्रियाज, जबकि तीसरे मरीज को लीवर प्रत्यारोपित किया गया. डॉक्टरों के अनुसार यह प्रत्यारोपण कई गंभीर मरीजों के लिए नई उम्मीद साबित हुआ.