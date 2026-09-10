ETV Bharat / state

फौजी ने ब्रेन डेड पत्नी के अंगदान किए, किडनी और हृदय को रोहतक व चंडीगढ़ एयरपोर्ट ले जाया गया, पंचकूला पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर

ORGAN DONATION IN PANCHKULA ( ETV Bharat )

पंचकूला: किसी एक मानव जीवन का अंत, किसी दूसरे के लिए नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है. इसी मानवीय भावना और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बुधवार को पंचकूला में उस समय देखी गई, जब कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर कैंट में एक फौजी की पत्नी को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिवार ने अंगदान की सहमति दी. परिवार के इस साहसिक और मानवीय निर्णय को सफल बनाने के लिए पंचकूला पुलिस ने तत्परता से जीवनरक्षक अंगों को निर्धारित समय में उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए पंचकूला में विशेष ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया. किडनी और हृदय के लिए कॉरिडोर: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि कमांड अस्पताल चंडीमंदिर से एक किडनी को पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचाया जाना था, जिसके लिए चंडीमंदिर से पंचकूला के रास्ते रोहतक तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. वहीं हृदय को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कमांड अस्पताल चंडीमंदिर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक दूसरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, ताकि फोर्टिस अस्पताल की हार्ट रिट्रीवल टीम द्वारा अंग को समय पर आगे ले जाया जा सके. इसके लिए पंचकूला पुलिस ने चंडीमंदिर से पुराना पंचकूला के रास्ते जीरकपुर बॉर्डर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया. पंचकूला पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर (ETV Bharat)