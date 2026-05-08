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मानवता की मिसाल: जयपुर के ओमप्रकाश सोनी ने ब्रेनडेड होने के बाद तीन लोगों को दी नई जिंदगी

ओमप्रकाश सोनी के ब्रेनडेड घोषित होने के बाद उनका लीवर SMS अस्पताल में और दोनों किडनी दिल्ली भेजी गई.

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सवाई मानसिंह अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 5:11 PM IST

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जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में एक अंगदान की घटना ने पूरे राजस्थान में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ा दी है. सवाईमान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ दीपक माथुर ने बताया कि जयपुर के वाटिका क्षेत्र के रहने वाले 44 वर्षीय ओमप्रकाश सोनी ने इस दुनिया से जाने के बाद तीन जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी का तोहफा दिया.

डॉ दीपक माथुर ने बताया कि 3 मई को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए ओमप्रकाश सोनी को SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों ने उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें ब्रेनडेड घोषित करना पड़ा. इसके बाद अस्पताल की ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर टीम ने परिजनों से बात की.

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दिल्ली भेजी गई दोनों किडनी: मानवता की मिसाल देते हुए ओमप्रकाश सोनी के परिजनों ने अंगदान की सहमति दे दी. अंगदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डोनर का लीवर SMS अस्पताल में ही एक जरूरतमंद मरीज को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया गया. वहीं, दोनों किडनियों को दिल्ली स्थित ILBS अस्पताल भेजा गया. किडनियों को SMS अस्पताल से दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सुरक्षित पहुंचाया गया.

अस्पताल प्रशासन का बयान: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माथुर ने इस घटना को मानवता, संवेदनशीलता और अंगदान के प्रति जागरूकता का प्रेरणादायक उदाहरण बताया. उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अंगदान के लिए आगे आएं ताकि और अधिक जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सके. इस पूरी प्रक्रिया में SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी, ज्वाइंट डायरेक्टर SOTTO डॉ. चित्रा सिंह, नोडल प्रभारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट डॉ. मुकेश भास्कर तथा आचार्य एनेस्थीसिया विभाग डॉ. प्रियंका की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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