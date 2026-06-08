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नन्हीं सुमना की आखिरी विदाई बनी दो जिंदगियों की नई शुरुआत, ब्रेन डेड के बाद मिला दो मरीजों को जीवनदान

अपनी बेटी को खोने का दर्द किसी भी माता पिता के लिए असहनीय होता है, लेकिन इसी कठिन समय में सुमना के पिता लक्ष्मण कुंडू और माता सरस्वती कुंडू ने समाजहित में एक ऐसा निर्णय लिया, जिसने दो लोगों को नई जिंदगी दे दी. प्रत्यारोपण समन्वयक अम्बे पटेल और विनीता पटेल द्वारा अंगदान के संबंध में परामर्श दिए जाने के बाद परिवार ने दोनों किडनी दान करने की सहमति प्रदान की.

सुमना कुंडू, उम्र 12 वर्ष 4 माह, पिक्नोडाइसोस्टोसिस विद इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन एंड बाइलेटरल ऑप्टिक एट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं. उन्हें 29 मई 2026 को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था. नौ दिनों तक आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनका उपचार चलता रहा, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया.

रायपुर: कहा जाता है कि कुछ लोग दुनिया से विदा होकर भी अमर हो जाते हैं. रायपुर की 12 वर्षीय सुमना कुंडू ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया. गंभीर बीमारी के चलते ब्रेन डेड होने के बाद उनके माता-पिता ने दुःख की घड़ी में साहस और मानवता का परिचय देते हुए अंगदान का फैसला लिया. सुमना की दोनों किडनियों ने दो जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दिया. यह केवल एक चिकित्सा उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और जीवनदान की ऐसी मिसाल है, जो समाज को अंगदान के लिए प्रेरित करती है.

नन्हीं सुमना की आखिरी विदाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीन और पांच साल से डायलिसिस पर थे दोनों मरीज

SOTTO छत्तीसगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतीक्षा सूची में शामिल मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर किडनी आवंटित की गई.पहली किडनी रायपुर के टाटीबंध निवासी 15 वर्षीय किशोर को प्रत्यारोपित की गई, जो पिछले तीन वर्षों से डायलिसिस पर निर्भर था. दूसरी किडनी रायपुर में रह रहे 45 वर्षीय मरीज को प्रत्यारोपित की गई, जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के बालाघाट का निवासी है और पिछले पांच वर्षों से डायलिसिस पर था.दोनों प्रत्यारोपण सफल रहे हैं और दोनों मरीज वर्तमान में किडनी ट्रांसप्लांट आईसीयू में स्वस्थ होकर रिकवरी कर रहे हैं.

एम्स रायपुर और SOTTO के समन्वय से सफल हुआ जीवनदान अभियान

यह जटिल प्रत्यारोपण प्रक्रिया एम्स रायपुर के यूरोलॉजी विभाग में डॉ. अमित आर. शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई. इसमें डॉ. दीपक बिस्वाल, डॉ. राघवेंद्र, नेफ्रोलॉजी टीम के डॉ. विनय राठौर एवं डॉ. नीलम मरावी तथा एनेस्थेसियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर मोनिका खेतरापाल और सरिता रामचंदानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही. एम्स रायपुर के PICU, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग और SOTTO छत्तीसगढ़ के बीच उत्कृष्ट समन्वय के कारण अंगों का सफल रिट्रीवल और प्रत्यारोपण संभव हो सका.

अंगदान मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति : डॉ. वरुण अग्रवाल

SOTTO छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक डॉ. वरुण अग्रवाल ने कहा कि अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है. एक परिवार का निर्णय कई परिवारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आता है. उन्होंने लोगों से अंगदान के प्रति जागरूक होने और इस पुनीत कार्य से जुड़ने की अपील की.

समाज के लिए प्रेरणा बनी सुमना की कहानी

SOTTO छत्तीसगढ़ की IEC एवं मीडिया कंसल्टेंट गीतिका ब्रह्मभट्ट त्रिपाठी ने कहा कि सुमना का अंगदान समाज में अंगदान जागरूकता का एक प्रेरक उदाहरण है. यह घटना लोगों को मृत्यु के बाद भी जीवनदान देने की प्रेरणा प्रदान करती है और अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करती है.

गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई

मानवता के प्रति इस असाधारण योगदान के सम्मान में सुमना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. यह सम्मान केवल एक बच्ची की स्मृति को नहीं, बल्कि उस महान सोच को समर्पित था, जिसने दो लोगों के जीवन में फिर से उम्मीद और खुशियां लौटा दीं.

सुमना आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी दी हुई जिंदगी दो लोगों की धड़कनों में जीवित है. उनकी आखिरी विदाई दो परिवारों की नई शुरुआत बन गई. यह कहानी बताती है कि इंसान का जीवन भले समाप्त हो जाए, लेकिन उसके द्वारा किया गया मानवता का कार्य हमेशा जीवित रहता है.सुमना ने अपने छोटे से जीवन में एक ऐसा संदेश छोड़ दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों को अंगदान और मानव सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा.