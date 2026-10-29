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जनगणना 2026-27: 16 नवंबर से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, 1 दिसंबर से शुरू होगा डोर-टू-डोर सर्वे

जनगणना 2026 ( सौ. मीडिया सेल, जिला प्रशासन )

कानपुर: जनपद में आगामी 16 से 30 नवंबर 2026 तक आमजन स्वगणना के माध्यम से अपनी एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का काम करेंगे. इस कार्य को समय से कराने के लिए जिले में कुल 10,467 प्रगणक एवं सुपरवाइजर लगाए जाएंगे. यह जानकारी गुरुवार को डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने दी.

जनगणना 2026 (सौ. मीडिया सेल, जिला प्रशासन) डीएम ने बताया कि जनसंख्या गणना में हर व्यक्ति की गणना की जाएगी. यह जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आठवीं है. पहली बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही है. इसका मकसद जनसंख्या की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति से संबंधित प्रामाणिक आंकड़ों का संकलन करना है. ये आंकड़े भविष्य में विकास योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के आवंटन और जनकल्याणकारी नीतियों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे.