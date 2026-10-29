जनगणना 2026-27: 16 नवंबर से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, 1 दिसंबर से शुरू होगा डोर-टू-डोर सर्वे
जनसंख्या गणना में लगाए जाएंगे 10,467 प्रगणक एवं सुपरवाइजर, चार जनवरी तक चलेगा घर-घर गणना कार्य
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:00 PM IST
कानपुर: जनपद में आगामी 16 से 30 नवंबर 2026 तक आमजन स्वगणना के माध्यम से अपनी एवं परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का काम करेंगे. इस कार्य को समय से कराने के लिए जिले में कुल 10,467 प्रगणक एवं सुपरवाइजर लगाए जाएंगे. यह जानकारी गुरुवार को डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने दी.
डीएम ने बताया कि जनसंख्या गणना में हर व्यक्ति की गणना की जाएगी. यह जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आठवीं है. पहली बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही है. इसका मकसद जनसंख्या की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति से संबंधित प्रामाणिक आंकड़ों का संकलन करना है. ये आंकड़े भविष्य में विकास योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के आवंटन और जनकल्याणकारी नीतियों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे.
पहले चरण में मकानों की गणना
डीएम ने कहा कि जनगणना के पहले चरण में 22 मई से 20 जून 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य पूरा किया जा चुका है. अब दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जनसंख्या गणना और पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण का काम किया जाएगा.
ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे जानकारी
डीएम ने बताया जनगणना 2027 में आमजन को पहली बार स्वगणना की सुविधा दी जा रही है. इसके तहत कोई भी परिवार निर्धारित अवधि में सेंसेस पोर्टल पर जाकर अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी खुद दर्ज कर सकता है. ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक को देना होगा. प्रगणक इस संख्या के आधार पर दर्ज विवरण का सत्यापन करेंगे.
40 सवालों में दर्ज होगी जानकारी
डीएम ने बताया कि जनसंख्या गणना के लिए 40 सवाल तैयार किए गए हैं. इनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, जन्मस्थान, वैवाहिक स्थिति, परिवार के मुखिया से संबंध, धर्म, मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, साक्षरता, विद्यालय और शिक्षण संस्थान में उपस्थिति, रोजगार एवं आजीविका से जुड़ी गतिविधियां, कार्य से संबंधित जानकारी देनी होगी.
इसके अलावा जन्मस्थान, वर्तमान निवास स्थान, पूर्व निवास, प्रवासन के कारण, दिव्यांगता संबंधी विवरण, महिलाओं से संबंधित निर्धारित जनसांख्यिकीय जानकारी, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच जैसे सवाल शामिल हैं. इन जानकारियों से जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, प्रवासन एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का आकलन किया जा सकेगा.
जनगणना संबंधी सहायता एवं समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन
राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर : 1855
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