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नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन लूटने की कोशिश के जांच के निर्देश, बनाए गए बदमाशों के स्केच

देहरादून: कोटा से देहरादून आ रही नंदा देवी एक्सप्रेस देवबंद रेलवे स्टेशन से चलने के बाद जंगल में करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया. हालांकि न तो वह ट्रेन रोक पाए और न अंदर जा पाए. वहीं मुरादाबाद मंडल ने आरपीएफ को इस मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. कोच अटेंडेंट के भी बयान लिए गए हैं. साथ ही कोच अटेंडेंट की मदद से बदमाशों के स्केच बनवाए गए हैं. वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद मंडल महेश यादव का कहना है कि रेलवे ने घटना को गंभीरता से लिया है. घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब तीन बजे नंदा देवी एक्सप्रेस कोटा से देहरादून आ रही थी. ट्रेन के अलग-अलग श्रेणी के कोच में हजारों यात्री सवार थे. देवबंद से ट्रेन रवाना हुई तो यहां के स्टेशन मास्टर ने लोको पायलट को सूचना दी कि ट्रेन के दो कोच के बीच में कुछ संदिग्ध लोग चढ़े हैं तुरंत इसकी सूचना सभी कोच अटेंडेंट को दी गई. कुछ अटेंडेंट ने लोको पायलट और आरपीएफ के अधिकारियों को जानकारी दी कि कोच के बफर में करीब 10 हथियारबंद लोग चढ़े हैं. वे ट्रेन को रोकने का प्रयास कर रहे थे पर नए कोच में बफर में वैक्यूम रिलीज करने का विकल्प नहीं दिया गया है.