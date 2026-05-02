ETV Bharat / state

नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन लूटने की कोशिश के जांच के निर्देश, बनाए गए बदमाशों के स्केच

रेलवे ने नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन लूटने की कोशिश मामले में बदमाशों के स्केच बनाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.

Indian Railways
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कोटा से देहरादून आ रही नंदा देवी एक्सप्रेस देवबंद रेलवे स्टेशन से चलने के बाद जंगल में करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया. हालांकि न तो वह ट्रेन रोक पाए और न अंदर जा पाए. वहीं मुरादाबाद मंडल ने आरपीएफ को इस मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. कोच अटेंडेंट के भी बयान लिए गए हैं. साथ ही कोच अटेंडेंट की मदद से बदमाशों के स्केच बनवाए गए हैं. वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद मंडल महेश यादव का कहना है कि रेलवे ने घटना को गंभीरता से लिया है. घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब तीन बजे नंदा देवी एक्सप्रेस कोटा से देहरादून आ रही थी. ट्रेन के अलग-अलग श्रेणी के कोच में हजारों यात्री सवार थे. देवबंद से ट्रेन रवाना हुई तो यहां के स्टेशन मास्टर ने लोको पायलट को सूचना दी कि ट्रेन के दो कोच के बीच में कुछ संदिग्ध लोग चढ़े हैं तुरंत इसकी सूचना सभी कोच अटेंडेंट को दी गई. कुछ अटेंडेंट ने लोको पायलट और आरपीएफ के अधिकारियों को जानकारी दी कि कोच के बफर में करीब 10 हथियारबंद लोग चढ़े हैं. वे ट्रेन को रोकने का प्रयास कर रहे थे पर नए कोच में बफर में वैक्यूम रिलीज करने का विकल्प नहीं दिया गया है.

इसलिए बदमाश ट्रेन नहीं रोक पाए. वहीं ट्रेन के सभी दरवाजे लॉक कर देने के कारण वह अंदर भी नहीं जा पाए. उन्हें जब पता चला कि कर्मचारियों को उनकी भनक लग गई है तो वो ट्रेन से कूद गए. रेलवे ने आरपीएफ को इस मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. कोच अटेंडेंट के भी बयान लिए गए हैं. स्केच के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है. इसमें पुलिस की भी मदद ली जा रही है. आरपीएफ की कई टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. वहीं वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद मंडल महेश यादव ने बताया है कि रेलवे ने घटना को गंभीरता से लिया है. इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आरपीएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

पढ़ें-पांच साल में उत्तराखंड को मिली 18 नई ट्रेन, रेलवे में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, रेल मंत्री ने दी जानकारी

TAGGED:

ट्रेन लूटने की कोशिश जांच
नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन
NANDA DEVI EXPRESS TRAIN
DEHRADUN LATEST NEWS
ATTEMPTED TRAIN ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.