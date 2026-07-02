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कोर्ट की खबरें: एसआई भर्ती की पुन: परीक्षा में पूर्व आवेदकों को शामिल करने के आदेश, कुलगुरु बर्खास्तगी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक

याचिका में कहा कि जब भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो आगामी परीक्षा में पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करना चाहिए.

राजस्थान हाईकोर्ट
Rajasthan High Court (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 8:40 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की आगामी सितंबर माह में होने वाली पुन: परीक्षा में पूर्व की परीक्षा में आवेदन करने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरपीएससी के अधिवक्ता को याचिका की कॉपी देने को कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश सुशील व अन्य की करीब छह दर्जन याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद से प्रोफेसर देवस्वरूप को बर्खास्त करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने एसआई भर्ती- 2021 परीक्षा में आवेदन किया था, लेकिन उस परीक्षा में वे शामिल नहीं हो पाए. इसे रद्द कर सितंबर माह में भर्ती की पुनः: परीक्षा आयोजित की जा रही है. जिसमें गत 8 मई को आयोग ने मूल परीक्षा में दोनों पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को ही 16 से 30 मई तक आवेदन एडिट करने का मौका दिया था. याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को पूर्व में आयोजित एसआई भर्ती- 2021 परीक्षा में शामिल नहीं होने का हवाला देकर अपात्र मानते हुए पुन: परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा. याचिका में कहा कि जब भर्ती परीक्षा ही रद्द हो चुकी है, तो आगामी परीक्षा में पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करना चाहिए. पूर्व में ईओ-आरओ भर्ती भी रद्द की गई थी और पुन: परीक्षा में सभी आवेदकों को शामिल किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

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कुलगुरु बर्खास्तगी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद से प्रोफेसर देवस्वरूप को बर्खास्त करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने यह आदेश देवस्वरूप की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को साल 2023 में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया था. वहीं गत 27 मई को उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय में साल 2012-13 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अनियमितता का दोषी मानते हुए कुलाधिपति ने बर्खास्त कर दिया.

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इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को इस आरोप में बर्खास्त किया है कि उसने राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति रहते असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अपने चहेतों को नियुक्ति दी, जबकि याचिकाकर्ता राजस्थान विवि के कुलपति पद से पहले ही हट चुका है. इसके अलावा उस समय इस भर्ती में उम्मीदवार रही महिला अभ्यर्थी ने प्रकरण को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी, जो अभी भी लंबित है.

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इसके साथ ही शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस में भी कागजों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. जिसमें पुलिस ने कोई अपराध नहीं माना. इसी शिकायतकर्ता ने कुलाधिपति को शिकायत दी. जिस पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता को पद से बर्खास्त कर दिया. ऐसे में बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

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SI RECRUITMENT 2021 RE EXAMINATION
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