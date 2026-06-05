ETV Bharat / state

कोर्ट की खबरें: फिजिकल इंस्ट्रक्टर भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश, होटल पर हर्जाना

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने फिजिकल इंस्ट्रक्टर पद के लिए आवेदन किया था. उस समय वह एमपीएड पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष का छात्र था. उसने भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उसे साक्षात्कार में शामिल करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि तक उसका अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नियमानुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुके अथवा शामिल होने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है. इसलिए परीक्षा में सफल होने के बाद भी उसे साक्षात्कार से वंचित करना, उसके वैधानिक अधिकारों का हनन है. इसलिए उसे साक्षात्कार सहित भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग की फिजिकल इंस्ट्रक्टर भर्ती में एमपीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को राहत देते हुए उसे भर्ती के साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

होटल से कार चोरी, क्लार्क्स आमेर पर 30 हजार रुपए का हर्जाना: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने होटल से कार चोरी होने पर होटल क्लार्क्स आमेर प्रबंधन पर 30 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही परिवादी को क्षतिपूर्ति के तौर पर कार की कीमत 4,22,953 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने को कहा है. आयोग के अध्यक्ष डॉ सूबे सिंह यादव, सदस्य हेमलता अग्रवाल व आशुतोष ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार सैनी के परिवाद पर दिया. आयोग ने कहा कि वैले पार्किंग पूरी तरह होटल की तरफ से कॉम्पलीमेंट्री थी. ऐसे में होटल मालिक किसी भी हालत में खुद या अपने कर्मचारियों की लापरवाही की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता.

पढ़ें: सहायक प्रोफेसर भर्ती 2023, हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का दिया आदेश

परिवाद में अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि 31 दिसंबर, 2018 को परिवादी का बेटा नवीन अपने दो दोस्तों के साथ में न्यू ईयर पार्टी मनाने होटल क्लार्क्स आमेर गया था. उसने अपनी कार होटल की पार्किंग लॉज में खड़ी कर गार्ड को चाबी दे दी. गार्ड ने उन्हें टोकन दे दिया और वे पार्टी में शामिल होने होटल में चले गए. कार में ही उनके मोबाइल व जैकेट सहित अन्य सामान भी था. रात दो-ढाई बजे जब वे वापस आए और गार्ड को टोकन देकर कार लाने के लिए कहा, तो ड्राइवर बिना कार ही वापस आ गया. उसने बताया कि तीन-चार लोग जबरन उससे कार को छीनकर ले गए हैं. इसकी सूचना पुलिस को देने के बाद जवाहर सर्किल पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई. परिवाद में कहा गया कि वैले पार्किंग से कार चोरी होना होटल प्रबंधन का सेवा दोष है. ऐसे में उसे हर्जाना दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कार की कीमत व हर्जाना अदा करने को कहा है.