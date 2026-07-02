अंग्रेजों के जमाने के 'कांच घर' के एक विंग को गिराने के आदेश, व्यापारियों ने की संरक्षण की मांग
बारां के कोटा रोड पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन है, जो वर्ष 1911 में बना था. इसमें पहले कांच घर चलता था.
Published : July 2, 2026 at 6:16 PM IST
बारां: अंग्रेज शासन काल में 'कांच घर' कहे जाने वाली शहर की ऐतिहासिक इमारत को गिराने की योजना पर शहर के व्यापारिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उनकी मांग है कि इमारत को नहीं गिराया जाए और जल्द संरक्षण की योजना बनाई जाए. जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम गोयल ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी सिफारिश व निदेशालय के आदेश पर भवन की एक विंग को गिराने के टेंडर दिए जा चुके हैं. जल्द ही इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
व्यापार महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि बारां शहर में कोटा रोड पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन है, जो वर्ष 1911 में बना था. इसमें पहले कांच घर चलता था. आजादी के बाद इसमें विद्यालय चलना शुरू हुआ था. यह रियासत कालीन भवन बारां शहर की ऐसी धरोहर है, जो अपने आप में अनूठी है. इसकी स्थापत्य कला देखते ही बनती है और यह अकेला ऐसा भवन है जिसमें दो विंग को जोड़ने के लिए पत्थरों का पुल बना हुआ है. इस इमारत की हालत कई जगह से खराब है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने कभी इसकी मरम्मत नहीं कराई.
पढ़ें: केशवराय मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर श्रद्धालु सड़कों पर उतरे, सरकार को सौंपा ज्ञापन
कमेटी ने की स्कूल भवन गिराने की सिफारिश: पिछले साल जुलाई माह में पिछली विंग का कुछ हिस्सा गिर गया था. उसके बाद बनी तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट पर पीछे की इस पूरी विंग को गिराया जा रहा है. जबकि शहर की इस ऐतिहासिक धरोहर को मरम्मत करवाकर बचाया जा सकता है. तुरंत गिराने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है. भवन की पिछली विंग को गिराने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और भवन के संरक्षण की कार्य योजना बनाई जाए. स्कूल भवन का कुछ हिस्सा जर्जर हालत में है. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जिला कलेक्टर के निर्देशन में बनी कमेटी ने स्कूल भवन गिराने की सिफारिश की है.
पढ़ें: पीलीबंगा में गिद्धों के झुंड ने डाला डेरा, पर्यावरण प्रेमियों ने सरंक्षण की उठाई मांग
इन्होंने की मांग: इमारत को बचाने की मांग करने वालों में व्यापार महासंघ अध्यक्ष योगेश कुमरा, धान मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष देवकीनन्दन बंसल, सर्राफा संघ के अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल, यशभानु जैन, वैश्य महा सम्मेलन युवा जिला अध्यक्ष भानु पोरवाल, जयनारायण हल्दिया, अश्विनी कुमार बंसल, वर्ग व्यापार संगठन अध्यक्ष मनीष कुमार लश्करी, धर्मदा संस्था के पूर्व अध्यक्ष विमल कुमार बंसल, हितेश कुमार सोनी, प्रमोद कुमार थुणगर, नरेश खंडेलवाल, आनंद कुमार बंसल आदि शामिल हैं.