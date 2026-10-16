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अलीगढ़ नगर निगम में बड़ा एक्शन, सात आउटसोर्स कर्मियों पर FIR के आदेश

अलीगढ़ नगर निगम ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : नगर निगम में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी अभिलेखों में कथित कूटरचना के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है. नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में पहले बर्खास्त किए गए छह आउटसोर्स कर्मियों समेत कुल सात कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही सातवें आउटसोर्स कर्मी की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. नगर आयुक्त ने सभी सात कर्मियों को भविष्य में नगर निगम अलीगढ़ में तैनात नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए हैं.



जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि 7 कार्मिकों द्वारा अपने कार्य में लापरवाही, प्रपत्रों की कूटरचना, सरकारी धन के गबन, जालसाजी के माध्यम से नगर निगम अलीगढ़ को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कृत्य किया है.

जारी पत्र (Photo credit: NAGAR NIGAM MEDIA CELL) प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि भविष्य में इन कार्मिकों की नगर निगम अलीगढ़ में तैनाती न किए जाने के उद्देश्य से उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है. जारी पत्र (Photo credit: NAGAR NIGAM MEDIA CELL)