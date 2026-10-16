अलीगढ़ नगर निगम में बड़ा एक्शन, सात आउटसोर्स कर्मियों पर FIR के आदेश
नगर आयुक्त ने कहा कि उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:30 PM IST
अलीगढ़ : नगर निगम में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी अभिलेखों में कथित कूटरचना के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है. नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में पहले बर्खास्त किए गए छह आउटसोर्स कर्मियों समेत कुल सात कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही सातवें आउटसोर्स कर्मी की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. नगर आयुक्त ने सभी सात कर्मियों को भविष्य में नगर निगम अलीगढ़ में तैनात नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए हैं.
जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि 7 कार्मिकों द्वारा अपने कार्य में लापरवाही, प्रपत्रों की कूटरचना, सरकारी धन के गबन, जालसाजी के माध्यम से नगर निगम अलीगढ़ को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कृत्य किया है.
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि भविष्य में इन कार्मिकों की नगर निगम अलीगढ़ में तैनाती न किए जाने के उद्देश्य से उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है.
नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है. प्रकरण की जांच में सामने आए तथ्यों और कार्यालयीय जांच समिति की आख्या के आधार पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं.
नगर आयुक्त ने कर अधीक्षक को संबंधित कर्मियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है. हालांकि, आरोपों के संबंध में संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सामने नहीं आया है. मामले में आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी.
इन सात आउटसोर्स कर्मियों के नाम शामिल : नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कार्रवाई की जद में आने वाले कर्मियों में शुभम सक्सेना, अमित कुमार, आशीष कुमार, पंकज कुमार, प्रशांत कुमार, सुमित सैनी और मनीष कुमार शामिल हैं. प्रशासन के अनुसार, इनमें से छह कर्मियों को सितंबर में ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था, जबकि एक अन्य कर्मचारी की सेवाएं अब समाप्त की गई हैं. सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
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