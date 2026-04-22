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जनगणना प्रशिक्षण से गैरहाजिर कर्मियों पर सख्ती, धारा 11 के तहत 46 सुपरवाइजर पर एफआईआर की चेतावनी

जनगणना प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने या जनगणना कार्य से इनकार करने वाले प्रगणक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

जनगणना प्रशिक्षण
जनगणना प्रशिक्षण (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:28 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: नगर निगम जोन 3 में चल रहे जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया. अलीगंज स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में आयोजित इस प्रशिक्षण के पहले दिन ही चार्ज अधिकारी जनगणना, जोनल अधिकारी जोन 3 मनोज यादव ने अनुपस्थित कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने या जनगणना कार्य से इनकार करने वाले प्रगणक और सुपरवाइजरों के खिलाफ जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी.

जोनल अधिकारी ने बताया कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, उनका प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य है.

जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के अनुसार, यदि कोई नियुक्त अधिकारी बिना उचित कारण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या जानबूझकर लापरवाही करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यह एक अपराध है.

नगर निगम जोन-3 क्षेत्र में अलीगंज स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जनगणना प्रगणक और सुपरवाइजरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जोनल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसलिए अनुपस्थिति का कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी. पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा, संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा नियमों के तहत निलंबन किया जाएगा, लगातार अनुपस्थित रहने या कार्य से बचने पर धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने 21 अप्रैल 2026 को प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे सुपरवाइजर और प्रगणकों की सूची जारी की है, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

अनुपस्थित सुपरवाइजर:
कुरैशिया अब्बासी (सीनियर असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल) अकरम (डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल) अतुल जायसवाल (डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल) सचिदानंद (डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल) अभिषेक कुमार (जूनियर इंजीनियर, यूपी एसबीसीएलबीसीयू-1) सुशील कुमार गुप्ता (असिस्टेंट इंजीनियर, यूपी एसबीसीएलबीसीयू) एवं कविता राज (सीनियर असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल)

अनुपस्थित प्रगणक:
सरिता पटेल (असिस्टेंट टीचर, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बॉयज) रितांशी शुक्ला (एआरओ, सीएमओ अर्बन) रंजीत सिंह (एडिशनल सीटीओ, डेस्टो ऑफिस) प्रशांत वर्मा (अकाउंटेंट, लखनऊ जोन-3) अरुण कुमार (सब इंजीनियर, यूपी आरएनएन लिमिटेड) वंदना पाण्डेय, आशा सक्सेना (बाल विकास पुष्टाहार) विनोद कुमार रावत (वर्क्स सुपरवाइजर, मैकेनिकल डिवीजन) विजाल कुमार कश्यप (वर्क एजेंट, मैकेनिकल डिवीजन) राहुल कुमार कश्यप, पुलकित सिंह, कुलदीप तिवारी, अंकित सोनवानी, रविन्द्र सिंह (सभी सीनियर असिस्टेंट, मैकेनिकल डिवीजन) सौरभ वर्मा (जूनियर असिस्टेंट) संचित कुमार सिंह, सुभाष झा, विकास शर्मा, दीपांकर पटेल, अरुण कुमार सिंह, अभिषेक कुमार गुप्ता (सभी जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल डिवीजन) राघवेन्द्र कुमार यादव (असिस्टेंट इंजीनियर) सैय्यद हसन अकील (हेड असिस्टेंट, पीडब्ल्यूडी) नितीश वर्मा, नरेन्द्र बहादुर सिंह (जेई, पीडब्ल्यूडी) नवल कुमार भार्गव (जेई, कंस्ट्रक्शन डिवीजन) विनय कुमार वर्मा (जेई, ब्रिज डिजाइन) अल्पना (सीनियर असिस्टेंट, ब्रिज डिजाइन डिवीजन) नीरज कुमार गुप्ता (जूनियर असिस्टेंट) सुमन यादव (जेई, प्लानिंग यूनिट-3) अपर्णा गुप्ता, बुशरा प्रवीन, विमलेश शुक्ला (बाल विकास पुष्टाहार) अमितेश अमर (जूनियर इंजीनियर) आशीष कुशवाहा (जूनियर असिस्टेंट) अमित कुमार वर्मा (हेड असिस्टेंट) सुरजीत कुमार (सीनियर असिस्टेंट, सिंचाई विभाग) बृजेश कुमार शुक्ला एवं प्रीति देवी.

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