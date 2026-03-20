वन महकमे में प्रमोशन तो हुआ लेकिन पोस्टिंग का आदेश नहीं, लंबा हुआ कई अफसरों का इंतजार
वन विभाग में प्रमोशन पाने वाले कुछ अफसर उसी पद पर बने हुए हैं. कुछ अफसरों को स्थायी तैनाती तक नहीं मिल पाई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 6:53 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि कई अफसरों को प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन नई जिम्मेदारियों के अनुरूप पोस्टिंग का आदेश अब तक जारी नहीं हो पाया है. उधर ऐसे भी अफसर हैं जिन्हें महीनों बाद भी स्थायी तैनाती नहीं मिल पाई है, नतीजतन विभागीय कार्यप्रणाली पर इसका असर पड़ रहा है और अफसरों के बीच असंतुलन की स्थिति बनती जा रही है.
राज्य सरकार समय-समय पर ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर पारदर्शिता और समयबद्धता की बात जरूर करती रही है, लेकिन वन विभाग के मामले में यह दावा जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ता दिख रहा है. विभाग में जरूरत के हिसाब से न तो समय पर तैनातियां हो पा रही हैं और न ही जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो रहा है. इससे जहां कुछ अधिकारी बिना स्थायी जिम्मेदारी के बैठे हैं, वहीं कई अफसरों पर काम का अत्यधिक दबाव देखने को मिल रहा है.
जनवरी महीने में वन विभाग में कई IFS अधिकारियों के प्रमोशन किए गए थे. इनमें कुछ अधिकारी ऐसे थे, जो पहले से ही प्रभारी CF के तौर पर कार्य कर रहे थे और प्रमोशन के बाद उसी पद पर फुलफ्लैश CF हो गए, उधर कुछ अफसर CF से CCF रैंक पर भी पहुंचे, लेकिन इनको लेकर रैंक के लिहाज से कोई आदेश नहीं हुआ. स्थिति यह है कि कुछ अफसर महीनों से बिना किसी स्थायी तैनाती के वन मुख्यालय में ही बने हुए हैं. उन्हें अस्थायी रूप से कुछ कार्य जरूर सौंपे गए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां स्थायी नहीं हैं. इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि विभागीय कार्यों की गति भी धीमी पड़ रही है.
ऐसे अधिकारियों की सूची में आईएफएस अधिकारी चंद्रशेखर सनवाल का नाम प्रमुखता से सामने आता है. वह अगस्त 2025 में प्रतिनियुक्ति से वापस उत्तराखंड लौटे थे, लेकिन चार से पांच महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई स्थायी तैनाती नहीं मिल पाई है. इसी तरह अपर प्रमुख वन संरक्षक (APCCF) रैंक के अधिकारी सुरेंद्र मेहरा भी हाल ही में प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और वन मुख्यालय में ज्वाइन करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई स्थायी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है.आईएफएस अधिकारी विनय भार्गव भी पिछले करीब चार महीने से बिना स्थायी तैनाती के मुख्यालय में ही हैं.
इस तरह के मामलों से साफ है कि विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.दूसरी ओर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जो एक साथ कई-कई जिम्मेदारियां संभालने को मजबूर हैं. विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) रंजन कुमार मिश्र इसका बड़ा उदाहरण हैं. वह हॉफ की जिम्मेदारी के साथ-साथ प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (PCCF) वाइल्डलाइफ जैसे अहम पद को भी संभाल रहे हैं. इतना ही नहीं उनके पास कैंपा (CAMPA) से जुड़ी जिम्मेदारियां भी थीं. काम के अत्यधिक दबाव को देखते हुए रंजन कुमार मिश्र को खुद आदेश जारी कर कैंपा की जिम्मेदारी कपिल लाल को सौंपनी पड़ी. यह कदम इस बात का संकेत है कि विभाग के भीतर जिम्मेदारियों का संतुलन किस हद तक बिगड़ा हुआ है और किस तरह से अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे काम चलाया जा रहा है.
यह साफ तौर पर कुप्रबंधन का मामला है, जिसका सीधा असर अधिकारियों की कार्यक्षमता पर पड़ सकता है. जब अधिकारियों को समय पर जिम्मेदारियां नहीं मिलती या फिर कुछ अधिकारियों पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ होता है, तो इससे विभागीय कामकाज प्रभावित होना तय है.
जयराज पूर्व प्रमुख वन संरक्षक हॉफ
दरअसल वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया कोई जटिल नहीं मानी जाती. नियमों के अनुसार इसके लिए सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें प्रस्तावित तबादलों पर अंतिम निर्णय लिया जाता है. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं, जबकि विभागीय प्रमुख सचिव और वन विभाग के प्रमुख अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं. बैठक में पहले से तैयार प्रस्तावों पर मुहर लगाकर आदेश जारी किए जाते हैं.इसके बावजूद लंबे समय तक बैठक न होना या निर्णय में देरी होना कई सवाल खड़े करता है.
खासतौर पर तब जब विभाग में पहले से ही अफसरों की तैनाती को लेकर असंतुलन बना हुआ हो. पूर्व हॉफ समीर सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी विभाग में जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं हो पाया है. उनके बाद वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर रहे बीपी गुप्ता भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में नेतृत्व स्तर पर भी स्थिरता की कमी महसूस की जा रही है, जिसका असर पूरे विभाग पर पड़ रहा है. इस पूरे मामले पर राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जल्द ही सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी और लंबित ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश जारी किए जाएंगे. हालांकि, यह प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है और क्या इससे विभाग में चल रही असंतुलन की स्थिति सुधर पाती है ये देखना होगा.
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