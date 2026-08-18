हाईकोर्ट के फैसले: घायल SI अभ्यर्थियों को राहत, दस हजार के हर्जाने पर अगले माह दे सकेंगे दक्षता परीक्षा...भेदभाव मामले में बीएसएनएल तलब
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने भर्ती परीक्षा से जुड़े दो मामलों की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी.
Published : August 18, 2026 at 9:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी के दौरान चोट लगने के मामले में बड़ी राहत दी है. अदालत ने उनके लिए सितंबर माह में दक्षता परीक्षा कराने को कहा. हालांकि इसके लिए हर याचिकाकर्ता को दस हजार रुपए बतौर हर्जाना जमा कराने होंगे. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यज्ञ शुक्ला व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने लीगल कंसल्टेंट भर्ती में एनएलयू से पांच वर्षीय एलएलबी डिग्रीधारक को वरीयता देने व तीन वर्षीय एलएलबी डिग्रीधारक से भेदभाव से जुड़े मामले में बीएसएनएल से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.
टखने की चोट के चलते नहीं दे सका फिजिकल टेस्ट: एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 से जुड़े मामले में याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा, याचिकाकर्ता की गत 7 अगस्त को भरतपुर में दक्षता परीक्षा होनी थी. इससे पहले 2 अगस्त को प्रैक्टिस के दौरान उसके दाहिने टखने में चोट लग गई. इसके चलते उसे चिकित्सकों ने एक माह का बेड रेस्ट बता दिया. याचिकाकर्ता प्लास्टर चढ़ी हालत में मेडिकल दस्तावेज के साथ तय दिन दक्षता परीक्षा बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और अपनी वेदना बताई. ऐसे में उनकी दक्षता परीक्षा आगामी दिनों में ली जाए. इसके विरोध में आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा, यदि इस आधार पर अभ्यर्थियों को राहत दी तो ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है. अभ्यर्थी अलग-अलग कारणों से दक्षता परीक्षा की सीमा अवधि बढ़ाने की गुहार लगाएंगे और भर्ती प्रकिया अंतहीन हो जाएगी.
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चोट से उबरने का मांगा समय: इस पर याचिकाकर्ता के अधिववक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि याचिकाकर्ता शारीरिक मानकों में किसी तरह की छूट नहीं मांग रहे हैं. उनकी गुहार केवल चोट से उबरने के बाद दक्षता परीक्षा लेने की है. इस पर एकलपीठ ने दस हजार रुपए हर्जाने के साथ सितंबर में याचिकाकर्ताओं की दक्षता परीक्षा लेने को कहा.
प्रार्थी को राहत: हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने एक अन्य मामले में बीएसएनएल की लीगल कंसल्टेंट भर्ती में एनएलयू से पांच वर्षीय एलएलबी डिग्री वाले अभ्यर्थियों को वरीयता देने व तीन वर्षीय एलएलबी डिग्री वालों से भेदभाव से जुड़े मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने बीएसएनएल से तीन सप्ताह में जवाब मांगा. प्रार्थी तीन वर्षीय एलएलबी डिग्रीधारक को राहत देकर अस्थायी तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा. एकलपीठ ने अनमोल देवंदा की याचिका पर ये आदेश दिए.
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कोर्स की अवधि के आधार पर भेदभाव नहीं : याचिका में अधिवक्ता प्रखर अग्रवाल ने अदालत को बताया कि बीएसएनएल ने 7 जुलाई को लीगल कंसल्टेंट की भर्ती निकाली थी. इसमें एनएलयू से पांच वर्षीय एलएलबी करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता देने की बात कही, जबकि भर्ती में तीन वर्षीय और पांच वर्षीय एलएलबी डिग्री दोनों को जरूरी शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्वीकार किया है. इसके अलावा बीसीआई की ओर से तीन वर्ष व पांच वर्ष की एलएलबी की डिग्री को समान मान्यता है. ऐसे में पांच वर्षीय डिग्री वाले अभ्यर्थियों को केवल कोर्स की अवधि या यूनिवर्सिटी के नाम के आधार पर अतिरिक्त लाभ देना गलत और भेदभावपूर्ण है. यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समानता के अधिकार की अवहेलना है, इसलिए भर्ती में तीन वर्षीय एलएलबी डिग्रीधारक को भी शामिल किया जाए. इस पर एकलपीठ ने बीएसएनएल से जवाब मांगा एवं याचिकाकर्ता को अंतरिम तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा.
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