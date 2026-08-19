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उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी

उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है. इसीलिए देहरादून में स्कूली की छुट्टी की गई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 19, 2026 at 10:28 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में आफत की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. बारिश के कारण पहाड़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है. मौसम विभाग ने 20 अगस्त को राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाको में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए देहरादून में 20 अगस्त को कक्षा एक से 12वीं तक से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है.

दरअसल, मौसम विभाग ने पहले ही 18 से 22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है. मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त को भी प्रदेश के कई जिलों टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार है. उसी को देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने 20 अगस्त को कक्षा एक से 12वीं तक से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है.

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पुलिस-प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ पहले ही सर्तक है. आपदा से लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही निगरानी रखी है. वहीं मौसम विभाग के साथ-साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से अपील है कि बारिश के दौरान खासकर पहाड़ी इलाकों में सफर करने से बचे. बहुत जरूरी तो तभी घर से बाहर निकले.

इसके अलावा पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर भी बढ़ सकता है. इसीलिए नदी-नालों से दूर रहे है. निचले इलाके में जलभराव की समस्या भी हो सकती है. वहीं भारी बारिश के दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है.

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