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उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी

देहरादून: उत्तराखंड में आफत की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. बारिश के कारण पहाड़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है. मौसम विभाग ने 20 अगस्त को राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाको में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए देहरादून में 20 अगस्त को कक्षा एक से 12वीं तक से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है.

दरअसल, मौसम विभाग ने पहले ही 18 से 22 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है. मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त को भी प्रदेश के कई जिलों टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार है. उसी को देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने 20 अगस्त को कक्षा एक से 12वीं तक से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है.