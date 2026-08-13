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उत्तराखंड में चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 3 जनपदों में स्कूलों की छुट्टी

स्कूली बच्चे ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आसमानी आफत लगातार सितम ढा रही है. पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं. दूसरी तरफ मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जा रही कर रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं नैनीताल जिलों में कहीं -कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.