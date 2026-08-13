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उत्तराखंड में चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 3 जनपदों में स्कूलों की छुट्टी

उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए तीन जिलों में स्कूलों में छुट्टी के आदेश हुए हैं. जबकि, भारी बारिश की संभावना है.

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स्कूली बच्चे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 9:38 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 9:51 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में आसमानी आफत लगातार सितम ढा रही है. पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं. दूसरी तरफ मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जा रही कर रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं नैनीताल जिलों में कहीं -कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत और उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अती तीव्र दौर की संभावना है. इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में स्कूलों में रहेगी छुट्टी: वहीं, मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नैनीताल, पिथौरागढ़ और देहरादून के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 अगस्त को एक दिन का अवकाश घोषित किया है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, रखें अपना ध्यान

Last Updated : August 13, 2026 at 9:51 PM IST

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