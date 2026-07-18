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हाईकोर्ट ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दिखाने का दिया आदेश, जानिए क्या है मामला

हाईकोर्ट ने कहा कि अब याचिका में मांगी गई राहत पर आगे कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं रह गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:39 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण कराने की मांग पर सुनवाई की. कोर्ट ने दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याची को 23 जुलाई 2026 को उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण कराया जाए.

न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियतोष कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए पारित किया. याची ने अदालत से अनुरोध किया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 7 मई 2026 को दिए गए अपने आवेदन पर निर्णय कराने का निर्देश दिया जाए.

साथ ही उसने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 की सामान्य हिंदी, निबंध तथा सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने की भी मांग की थी. याची का कहना था कि वह अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करना चाहता है. सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई करते हुए याची को 23 जुलाई 2026 को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति दे दी गई है और इस संबंध में उसे अलग से पत्र भी जारी कर दिया गया है.

इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अब याचिका में मांगी गई राहत पर आगे कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं रह गई है. अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि 23 जुलाई 2026 को याची को उसके आरटीआई आवेदन के अनुरूप उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण कराने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसी निर्देश के साथ न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण कर दिया.

यह भी पढ़ें : यूपी में अपराधी और फर्जी डिग्रीधारी वकीलों पर कार्रवाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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