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साकेत बिल्डिंग हादसे को लेकर हाईकोर्ट के जज के खिलाफ अपमानजनक वीडियो हटाने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें हाईकोर्ट के एक जज को साकेत में इमारत ढहने की घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए हत्यारा कहा गया था. जस्टिस नीना कृष्ण बंसल की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट न केवल न्यायपालिका की गरिमा को कम करते हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे को कमजोर करते हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात का संकेत दिया कि वो संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश पर भी विचार कर सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकेर्ट में इस मामले में आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है. दरअसल 30 मई को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत के ढहने से छह लोगों की मौत की घटना को लेकर मनोवैज्ञानिक और सामजिक कार्यकर्ता डॉ. कपिल कक्कड़ ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर कई वीडियो जारी किए.

इन वीडियो में आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट के एक जज ने अवैध निर्माण रोकने वाली याचिका खारिज कर दिया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ. वीडियो में न्यायपालिका और दिल्ली नगर निगम के बीच मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए. साथ ही दावा किया गया कि जज ने रिश्वत ली थी और दिल्ली नगर निगम के वकीलों के बहकावे में आ गए थे.

याचिका में कहा गया है कि कक्कड़ के आरोप पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं. वास्तव में हाईकोर्ट के जज का आदेश केवल याचिका वापस लेने की अनुमति देने वाला था, क्योंकि संपत्ति मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्या हो रहा है. इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जिम्मेदारी. जब आपको ऐसे बेतुके वीडियो के बारे में पता चलता है तो आप खुद से उन्हें हटा क्यों नहीं देते हैं. क्या सोशल मीडिया प्लेटफार्म के पास उन्हें हटाने की कोई शक्ति या जिम्मेदारी नहीं है.