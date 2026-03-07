ETV Bharat / state

एआई समिट पर शर्टलेस प्रदर्शन के आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को रिहा करने का आदेश, बेल बांड का हुआ वेरिफिकेशन

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सिद्धार्थ अवधूत को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया. आज कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत की ओर से पेश जमानती का वेरिफिकेशन करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया.

बता दें कि 5 मार्च को ही कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ अवधूत की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमिका दूसरे सह-आरोपियों से अलग है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि जमानत याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है और वो दूसरे सह-आरोपियों को मिली जमानत को आधार नहीं बना सकता है. तब नंदिता राव ने कहा कि अवधूत के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. उसके भागने का भी डर नहीं है और समाज में उसकी जड़ें गहरी हैं.



बता दें कि सिद्धार्थ अवधू को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी गई टी-शर्ट को डिज़ाइन करने और प्रिंट करवाने में सिद्धार्थ अवधूत की मुख्य भूमिका थी. बता दें कि 2 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दी थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर नौ कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था.