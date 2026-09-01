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NEET Paper Leak के किंगपिन संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश

एक तरफ पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा है. वहीं दूसरी तरफ संजीव मुखिया को राहत मिली है. रिपोर्ट- महमूद आलम.

SANJEEV MUKHIYA
संजीव मुखिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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नालंदा/पटना : नीट पेपर लीक के किंगपिन कहे जाने वाले संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश जारी हो गया है. सीबीआई की विशेष अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में 2024 से जेल में बंद नालंदा ज़िले के नगरनौसा निवासी संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है. वह बेऊर जेल में मई 2025 से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है. हालांकि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज मामले में वह अभी जेल में ही रहेगा.

संजीव मुखिया को नियमित जमानत : दरअसल, सीबीआई ने 2024 के नीट पेपर लीक मामले में संजीव कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया था. इसपर सीबीआई की विशेष अदालत ने नियमित जमानत दी. जमानत मिलने के बाद बेल बॉन्ड दाखिल नहीं किया गया है. सीबीआई की जांच के दौरान नीट पेपर लीक करने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उसकी कोई भूमिका पाई गई थी.

क्या है पूरा मामला ? : पटना के शास्त्रीनगर थाने की पुलिस ने 2024 में हुए नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया था. उस समय आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया से रिमांड पर कई दिनों तक पूछताछ की थी. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने केस अपने पास ले लिया और नई प्राथिमकी दर्ज की थी. सीबीआई ने भी उससे रिमांड पर पूछताछ की थी. नीट 2024 के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 45 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है.

कौन है संजीव मुखिया? : बताते चलें कि नालंदा के नगरनौसा प्रखंड के भूतहाखर पंचायत के लुटन मुखिया के नाम से परिचित हैं. उसके पिता जनक किशोर प्रसाद किसान हैं. संजीव मुखिया नालंदा के नूरसराय स्थित उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है. नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में नाम सामने आने के बाद संजीव मुखिया अपने ऑफिस में बीमार होने का आवेदन देकर फरार हो गया था.

विवादों से रहा है रिश्ता : संजीव मुखिया का पेपर लीक मामले से पुराना रिश्ता रहा है. पहली बार 2010 में मेडिकल की परीक्षा के पेपर लीक मामले में उसका नाम सामने आया था. 2010 में मेडिकल परीक्षा पेपर लीक, 2016 सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2020 बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2023 सिपाही भर्ती पेपर लीक और 2024 नीट पेपर लीक मामले में वह आरोपी है.

संजीव मुखिया को प्रश्न पत्र लीक मामले में अभियुक्त बनाया गया है. कई मामलों में प्राथमिक की दर्ज है तो कई मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है. वह पिछले 15 वर्षों से पेपर लीक कराने में जुड़ा रहा है. 2010 में मेडिकल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पहली बार उसका नाम सामने आया था. संजीव मुखिया को इसी मामले में 2016 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन साक्ष्य के अभाव में उसे 2 महीने में ही कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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