उत्तम नगर हत्या कांड के शिकायतकर्ता को चार्जशीट की प्रति देने का आदेश, आरोपियों के वकीलों ने की फिजिकल पेशी की मांग
दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने होली के दौरान उत्तम नगर में हुई हत्या के मामले की चार्जशीट शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का दिया आदेश.
Published : May 11, 2026 at 9:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले की चार्जशीट शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज शिवाली बंसल ने चार्जशीट के दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए 14 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
आज इस मामले की सुनवाई में सभी 17 आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अलग-अलग कोरट् से पेश हुए. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने आरोपियों को सुनवाई की अगली तिथि को फिजिकल कोर्ट में पेश करने की मांग की ताकि कोर्ट में चल रही कार्यवाही उनकी उपस्थिति में हो. इस पर कोर्ट ने संबंधित जेल प्रशासन को नोटिस देकर पूछा कि वे दो दिन में कानून-व्यवस्था और कैदियों की सुरक्षा का आकलन कर ये बताएं कि आरोपियों को कोर्ट में फिजिकल पेश किया जा सकता है कि नहीं.
बता दें कि 6 मई को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें उमरद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्माद्दीन, मुश्ताक, ताहिर, मुजफ्फर ऊर्फ मौजी, सलमा, शरीफन, सायरा बानो ऊर्फ काली, साहिल, समीर चौहान, शकील, मोहम्मद इस्माइल, इमामुद्दीन ऊर्फ लाला खान, अमीन, इमरान, रेहान और इमरान ऊर्फ बंटी शामिल हैं. करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है.
दरअसल 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी.। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तरुण भुटौलिया के परिवार की एक नाबालिग लड़की ने 4 मार्च को पानी भरे बैलून एक महिला पर फेंके थे. स्थिति तब बेकाबू हो गई बाद में महिला के रिश्तेदारों ने तरुण भुटौलिया पर डंडों से हमला किया जिससे वो घायल हो गया. जिसके बाद तरुण भुटौलिया की अगले दिन मौत हो गई.
इस मामले में आरोपी मुस्लिम समुदाय का है जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया था. पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. इसके पहले दिल्ली नगर निगम ने इस मामले के एक आरोपी की संपत्ति का कथित रुप से अनाधिकृत हिस्से को ध्वस्त कर दिया था.
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