दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपियों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश
दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजेश खिमजी ने मख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी.
Published : October 30, 2025 at 8:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपियों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराए. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कार्तिक टपरिया ने दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए 1 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.
आरोपी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग: आज आरोपी राजेश खिमजी ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. राजेश खिमजी की याचिका में कहा गया है कि उसकी आंखों की रोशनी में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से उसे अक्सर सिर दर्द होता है. राजेश खिमजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.
सीएम के रुख से नाराज था आरोपी : दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इस फैसले का रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी.
आईएसआईएस के दो संदिग्धों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएसआईएस के दो संदिग्धों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वंशिका मेहता ने दोनों संदिग्धों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. गुरुवार को दोनों संदिग्धों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इसके पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर को दोनों की पुलिस हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दिया था. पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी जारी है और दोनों संदिग्धों से पूछताछ जरुरी है क्योंकि जांच के दौरान कई साक्ष्य सामने आए हैं.
बता दें कि दोनों संदिग्धों के नाम अदनान खान और अदनान खान हैं. एक अदनान खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था जबकि दूसरे अदनान खान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था. भोपाल के अदनान खान ने अपनी जमानत याचिका दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. दिल्ली के अदनान खान को 17 अक्टूबर को जबकि भोपाल के अदनान खान को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. 24 अक्टूबर को संदिग्धों को रात 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया था. पेशी के दौरान संदिग्धों की ओर से पेश वकीलों ने रात 11 बजे कोर्ट में पेश करने पर एतराज़ जताया था. दिल्ली से गिरफ्तार अदनान खान पर आरोप है कि वो दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल और एक पार्क को निशाना बनाने की साजिश में शामिल था.
