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30 दिन में पुत्रवधु को ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि पुत्रवधु भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है. इसके साथ ही अदालत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा है कि वह एक माह में याचिकाकर्ता को अपने ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दे. अदालत ने चेताया है कि नियुक्ति देने में एक दिन की भी देरी की गई, तो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे. यदि मामले में विलंब हुआ, तो अदालत स्वप्रेरणा से जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ करेगी. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश सुंदरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ साल 2023 में तय कर चुकी है कि बहू भी बेटी के समान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, तो यह जानते हुए भी विभाग की ओर से जवाब में वही आपत्ति उठाई गई है, जिन्हें पूर्व में खारिज किया जा चुका है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति की भी 6 साल पूर्व मौत हो चुकी है. ऐसे में परिवार के सभी आश्रित याचिकाकर्ता पर ही निर्भर हैं.