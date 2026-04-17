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30 दिन में पुत्रवधु को ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश

हाईकोर्ट की खंडपीठ साल 2023 में तय कर चुकी है कि बहू भी बेटी के समान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 8:56 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि पुत्रवधु भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है. इसके साथ ही अदालत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा है कि वह एक माह में याचिकाकर्ता को अपने ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दे. अदालत ने चेताया है कि नियुक्ति देने में एक दिन की भी देरी की गई, तो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे. यदि मामले में विलंब हुआ, तो अदालत स्वप्रेरणा से जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ करेगी. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश सुंदरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ साल 2023 में तय कर चुकी है कि बहू भी बेटी के समान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, तो यह जानते हुए भी विभाग की ओर से जवाब में वही आपत्ति उठाई गई है, जिन्हें पूर्व में खारिज किया जा चुका है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति की भी 6 साल पूर्व मौत हो चुकी है. ऐसे में परिवार के सभी आश्रित याचिकाकर्ता पर ही निर्भर हैं.

पढ़ें: विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार, सरकार की अपील खारिज

याचिका में अधिवक्ता आरसी गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के ससुर सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदस्थापित थे. इस दौरान 19 नवंबर, 2016 को उनकी मौत हो गई. याचिकाकर्ता के पति का पिता के जीवनकाल में ही एक्सीडेंट हो गया था और वह पूरी तरह से बेड पर आ गया था. ऐसे में याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने उस पर विचार नहीं किया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्ति देते हुए पालना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

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