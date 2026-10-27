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सुफा आतंकी मॉड्यूल से जुड़े आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश बरकरार

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने आतंकी मॉड्यूल एसयूएफए से जुड़े आरोपियों की अपीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा है. सीजे संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश मजहर खान व अन्य की ओर से दायर अपीलों पर दिए. हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कहा है कि प्रकरण की सुनवाई में तेजी लाकर जल्दी फैसला किया जाए.