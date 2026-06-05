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मुजफ्फरपुर अग्निकांड में हॉस्पिटल के प्रोपराइटर पर FIR! दिल्ली दौरा बीच में छोड़ लौटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में हुए दर्दनाक अग्निकांड में छह मरीजों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हो गए. वेंटिलेटर में ब्लास्ट के बाद आग और धुंए के फैलने से यह हादसा हुआ.

आयुक्त ने किया घटनास्थल का निरीक्षण: घटना की सूचना मिलते ही तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह अस्पताल पहुंचे और आईसीयू समेत पूरे परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने प्रारंभिक जांच में वेंटिलेटर ब्लास्ट को हादसे का मुख्य कारण बताया.

दर्दनाक अग्निकांड में छह मरीजों की मौत (ETV Bharat)

प्रोपराइटर के खिलाफ दर्ज होगी FIR: आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रोपराइटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही अस्पताल भवन की तकनीकी जांच कराने और बिल्डिंग बायलॉज के अनुपालन की जांच का आदेश दिया गया है.

“जांच की जा रही है कि अस्पताल को सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त थी या नहीं. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन कर स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण तो नहीं किया गया. अस्पताल के प्रोपराइटर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है.”-गिरिवर दयाल सिंह, तिरहुत आयुक्त

तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन: एडीएम आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है. समिति में सिविल सर्जन और एसडीओ शामिल हैं. समिति को दो दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता: प्रशासन ने हादसे में जान गंवाने वाले छह मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.