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उत्तराखंड के दो आयुर्वेद कॉलेजों में 18 छात्रों के प्रवेश पर सवाल, विवि ने दिए कार्रवाई के निर्देश

निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों में 18 छात्रों के प्रवेश पर उठे सवाल: विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रों के अनुसार उत्तरकाशी स्थित मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 14 तथा देहरादून स्थित शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च के 4 छात्रों के प्रवेशों पर NCISM ने आपत्ति दर्ज की है. आयोग का कहना है कि संबंधित छात्र उत्तराखंड राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण के माध्यम से आवंटित नहीं पाए गए. इसी आधार पर आयोग ने इन प्रवेशों को नियमों के अनुरूप नहीं माना और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए.

उत्तराखंड में आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) की आपत्ति के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने राज्य के दो निजी आयुर्वेदिक संस्थानों में सत्र 2022-23 के दौरान हुए कुल 18 छात्रों के प्रवेशों को लेकर कार्रवाई संबंधी निर्देश जारी किए हैं. विश्वविद्यालय ने 24 जून को दोनों संस्थानों को अलग-अलग पत्र भेजकर आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. मामला उत्तरकाशी और देहरादून स्थित दो निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों से जुड़ा है, जहां छात्रों के प्रवेशों को लेकर नियामक संस्था ने सवाल उठाए हैं.

देहरादून: NCISM (National Commission for Indian System of Medicine) की आपत्ति के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने दो निजी आयुर्वेदिक संस्थानों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. ये निजी आयुर्वेदिक संस्थान देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में स्थित हैं.

NCISM का पत्र (Uttarakhand Ayurveda University)

उत्तरकाशी के मंजीरा देवी कॉलेज के 14 छात्रों का मामला: NCISM ने 27 मई 2024 को जारी अपने आदेश में मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उत्तरकाशी में सत्र 2022-23 के दौरान प्रवेश पाए 14 छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की थी. आयोग के अनुसार कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण से प्राप्त विवरण के सत्यापन के दौरान संबंधित छात्रों का आवंटन काउंसलिंग रिकॉर्ड में नहीं मिला. इसके बाद आयोग ने इन प्रवेशों को मान्य नहीं मानते हुए कॉलेज को आवश्यक कार्रवाई करने और छात्रों को स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए थे. अब उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने भी इस मामले में कॉलेज को पत्र जारी कर NCISM के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. विश्वविद्यालय ने संबंधित छात्रों और उनके अभिभावकों को सूचना देने के निर्देश भी दिए हैं.

उत्तराखंड आयुर्वेद विवि का पत्र (Uttarakhand Ayurveda University)

देहरादून के शिवालिक संस्थान के 4 प्रवेश भी जांच के दायरे में: देहरादून के झाझरा स्थित शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च के चार छात्रों के प्रवेशों पर भी NCISM ने आपत्ति जताई है. आयोग ने 11 अप्रैल 2025 को जारी अपने आदेश में कहा था कि संबंधित छात्र राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित नहीं पाए गए. आयोग ने इन प्रवेशों को भी नियमों के अनुरूप नहीं मानते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संस्थान ने अपने पक्ष में विश्वविद्यालय को बताया था कि रिक्त सीटों पर चार अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के क्रम में प्रवेश दिया गया था. हालांकि NCISM ने रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद अपने आदेश जारी रखते हुए इन प्रवेशों पर आपत्ति दर्ज की. अब विश्वविद्यालय ने संस्थान को भी आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.

उत्तराखंड आयुर्वेद विवि का पत्र (Uttarakhand Ayurveda University)

नियमों में क्या है प्रावधान? NCISM के नियमों के अनुसार विदेशी नागरिकों को छोड़कर BAMS पाठ्यक्रम की सभी सीटों पर प्रवेश केवल केंद्र, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की अधिकृत काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है. आयोग का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया से बाहर किए गए प्रवेशों को मान्यता नहीं दी जा सकती. इसी प्रावधान के आधार पर दोनों संस्थानों के मामलों में कार्रवाई की गई है.

शिवालिक संस्थान का जवाब (Uttarakhand Ayurveda University)

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने दोनों संस्थानों को भेजे गए पत्रों में संबंधित छात्रों और उनके अभिभावकों को स्थिति से अवगत कराने, NCISM के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और भविष्य में सभी प्रवेश निर्धारित नियमों के अनुरूप करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित संस्थान आगे क्या कदम उठाते हैं और प्रभावित छात्रों के मामले में क्या निर्णय लिया जाता है.

आपको बता दें कि राज्य के दो अलग-अलग निजी आयुर्वेदिक संस्थानों से जुड़े कुल 18 छात्रों के प्रवेशों पर एक साथ कार्रवाई शुरू होने के बाद यह मामला चिकित्सा शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गया है. प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन को लेकर उठे इस मामले पर अब सभी की नजरें आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.

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