ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपियों की जमानत पर निर्णय सुरक्षित, 1 सितंबर को आ सकता है फैसला

जेल में बंद दर्जनों आरोपियों की ज़मानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद और बिक्री के मामले में जेल में बंद दर्जनों आरोपियों की ज़मानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई है. ज़मानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में अब एक सितंबर की तिथि नियत की है. इस दिन निर्णय सुनाया जा सकता है.

गौरतलब है कि कोडीन युक्त कफ़ सिरप का बड़े पैमाने पर नशे के तौर पर उपयोग के लिए इसकी तस्करी की जा रही थी. उत्तर प्रदेश में इसके बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कई जिलों में दर्ज़नों प्राथमिकी दर्ज़ कर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं. जेल में बंद आरोपियों ने ज़मानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है.

प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी के नेतृत्व में एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय, चन्दन अग्रवाल, नीतीश श्रीवास्तव और रंजीत सागर ने ज़मानत याचिकाओं का विरोध किया. अभियोजन का कहना था कि फर्जी बिल पर बड़े पैमाने पर लेनदेन किया गया है, जो अनुमति से काफी ज्यादा है. आरोपी इसकी सफाई में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए कि इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ़ सिरप कहा से आया और उसे कहां बेचा गया.

दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि याचीगण वैध लाइसेंस धारक हैं. उनको गलत फंसाया गया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

यह भी पढ़ें : भाजपा सरकार है या दुकानदार? JPNIC को निजी हाथों में सौंपने पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
HIGH COURT NEWS
CODEINE COUGH SYRUP CASE
कोडीन कफ सिरप मामला
HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.