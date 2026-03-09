ETV Bharat / state

AI समिट में प्रदर्शन के आरोपी तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट ने जिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया उनमें दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा, कुबेर मीणा शामिल हैं.

एआई समिट शर्टलेस प्रदर्शन मामला
एआई समिट शर्टलेस प्रदर्शन मामला
Published : March 9, 2026 at 8:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने फैसला सुरक्षित रखन का आदेश दिया. कोर्ट ने जिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया उनमें दिव्यांश गिरधर, भूदेव शर्मा और कुबेर मीणा शामिल हैं. सोमवार को ही यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई. पहले ये एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा की कोर्ट में लिस्टेड थी.

सोमवार को ये याचिका एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल की कोर्ट में ट्रांसफर की गयी. जज अमित बंसल मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे. मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल चुकी है.

घोष ने कहा कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट के जमानत मिली थी. वहीं 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी. इस मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

एआई समिट शर्टलेस प्रदर्शन मामला
