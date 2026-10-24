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PGI के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. ग्रोवर का इस्तीफा खारिज करने का आदेश रद्द, कैट ने दिए दोबारा विचार के निर्देश

PGI के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. ग्रोवर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च के लिए छुट्टी बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने पर PGIMER के मनोरोग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. ग्रोवर ने संस्थान से इस्तीफा दे दिया था. PGI प्रशासन ने फैकल्टी की कमी का हवाला देते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने प्रशासन के इस आदेश को रद्द कर दिया है. ट्रिब्यूनल ने PGI को तीन सप्ताह के भीतर उनके मामले पर दोबारा विचार कर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.

इस्तीफा स्वीकार करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांगः डॉ. ग्रोवर ने कैट में PGI प्रशासन, संस्थान के प्रेसिडेंट और निदेशक के खिलाफ याचिका दायर की थी. उन्होंने प्रशासन से इस्तीफा स्वीकार करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) देने की मांग की थी. डॉ. ग्रोवर मनोरोग के विशेषज्ञ हैं और कैटाटोनिया के इलाज में उनके काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. अब कैट के आदेश के बाद PGI प्रशासन को उनकी मांग पर फिर से विचार करना होगा.

दो साल की छुट्टी मांगी, मिली एक साल की मंजूरी: याचिका के मुताबिक, डॉ. ग्रोवर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री में फैलोशिप के लिए जाना था. इसके लिए उन्होंने दो साल की एक्स-इंडिया लीव मांगी थी, लेकिन संस्थान ने एक साल की छुट्टी ही मंजूर की. इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त छह महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया.