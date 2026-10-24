PGI के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. ग्रोवर का इस्तीफा खारिज करने का आदेश रद्द, कैट ने दिए दोबारा विचार के निर्देश
PGI के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. ग्रोवर के इस्तीफा को खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए कैट ने दोबारा विचार का निर्देश दिया.
Published : October 24, 2026 at 8:32 PM IST
चंडीगढ़: ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च के लिए छुट्टी बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने पर PGIMER के मनोरोग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. ग्रोवर ने संस्थान से इस्तीफा दे दिया था. PGI प्रशासन ने फैकल्टी की कमी का हवाला देते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने प्रशासन के इस आदेश को रद्द कर दिया है. ट्रिब्यूनल ने PGI को तीन सप्ताह के भीतर उनके मामले पर दोबारा विचार कर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
इस्तीफा स्वीकार करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांगः डॉ. ग्रोवर ने कैट में PGI प्रशासन, संस्थान के प्रेसिडेंट और निदेशक के खिलाफ याचिका दायर की थी. उन्होंने प्रशासन से इस्तीफा स्वीकार करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) देने की मांग की थी. डॉ. ग्रोवर मनोरोग के विशेषज्ञ हैं और कैटाटोनिया के इलाज में उनके काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. अब कैट के आदेश के बाद PGI प्रशासन को उनकी मांग पर फिर से विचार करना होगा.
दो साल की छुट्टी मांगी, मिली एक साल की मंजूरी: याचिका के मुताबिक, डॉ. ग्रोवर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्री में फैलोशिप के लिए जाना था. इसके लिए उन्होंने दो साल की एक्स-इंडिया लीव मांगी थी, लेकिन संस्थान ने एक साल की छुट्टी ही मंजूर की. इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त छह महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया.
पीजीआई ने ठुकराया था सेवानिवृत्ति का अनुरोधः डॉ. ग्रोवर 3 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया गए थे. उन्होंने 25 सितंबर 2025 को 3 फरवरी 2026 से 2 अगस्त 2026 तक छुट्टी बढ़ाने की मांग की थी. 2 फरवरी 2026 को भारत लौटने के बाद उन्होंने तीन महीने का नोटिस देकर इस्तीफा स्वीकार करने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने का अनुरोध किया. हालांकि, PGI प्रशासन ने उनकी मांग ठुकरा दी. प्रशासन का तर्क था कि हाल ही में दो डॉक्टरों के संस्थान छोड़ने के कारण फैकल्टी की कमी है और ऐसे में उन्हें रिटायरमेंट देना उचित नहीं होगा.
2000 में जूनियर रेजिडेंट के तौर पर शुरू किया था करियरः 53 वर्षीय डॉ. ग्रोवर ने 1 जनवरी 2000 को PGI में जूनियर रेजिडेंट के तौर पर काम शुरू किया था. इसके बाद वह असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बने. 12 मई 2017 को उन्हें प्रोफेसर पद पर पदोन्नति मिली. संस्थान में फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, जबकि डॉ. ग्रोवर ने इससे करीब 12 साल पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी.