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बेरीनाग और चौकोड़ी वासियों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक? सरकारी आदेश से जगी आस

बेरीनाग और चौकोड़ी वासियों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक? ( PHOTO- ETV Bharat )

उन्होंने बताया कि इसी के दृष्टिगत वर्ष 2006 में तत्कालीन उपजिलाधिकारी और वर्ष 2007 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए किए जा रहे ऐसी भूमि के क्रय-विक्रय एवं रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी. इस कार्रवाई के खिलाफ प्रतिवादी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट से भी प्रतिवादी को कोई राहत नहीं मिली.

अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि, चाय बागान के प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से चौकोड़ी बेरीनाग क्षेत्र में आवंटित भूमि बंदोबस्ती अभिलेखों में चाय बागान के रूप में दर्ज है. इस भूमि का राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है.

पिथौरागढ़ में आवंटित सरकारी भूमि के दुरुपयोग को रोकने और सरकारी भूमि का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है. जिसका उद्देश्य अवैध भूमि क्रय-विक्रय और अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए आम जनता को पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था का लाभ उपलब्ध कराना है.

बेरीनाग: पिथौरागढ़ के बेरीनाग और चौकोड़ी में चाय बागान की भूमि को सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार में निहित किए जाने के प्रशासनिक आदेश के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है. सालों से अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक से वंचित करीब 25 हजार परिवारों को अब स्थायी स्वामित्व मिलने की उम्मीद जगी है.

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि, वर्तमान में न्यायालय नियत प्राधिकारी, ने ऐसी समस्त भूमि, जिसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य से भिन्न किया जा रहा है, अथवा जिसे नियमों का उल्लंघन करते हुए अंतरित किया गया है, उसका परीक्षण उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड) अधिकतम जोत सीमा आरोपात अधिनियम, 196धानी यथा अंतर्गत किया जा रहा है.

आवश्यक परीक्षण के बाद ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने की कार्रवाई के लिए उपजिलाधिकारी बेरीनाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अवैध भूमि कारोबार पर रोक लगाना, सरकारी भूमि का संरक्षण करना और अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है. इससे नियम विरुद्ध भूमि क्रय-विक्रय, अवैध अतिक्रमण और स्टांप चोरी के प्रकरणों पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा.

2007 में जिलाधिकारी ने भूमि क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी. (PHOTO-ETV Bharat)

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि, जिला प्रशासन सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. इस अभियान से सरकारी भूमि का दुरुपयोग रुकेगा और अवैध भूमि लेन-देन एवं अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगेगी और आम जनता के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी एवं न्यायसंगत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा.

प्रशासन के फैसले से ग्रामीणों की मांग को कानूनी आधार मिला है. उनका मानना है कि अब सरकार यदि जनहित में आवश्यक निर्णय लेती है तो हजारों परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा. स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का कहना है कि भूमि का स्वामित्व न होने के कारण क्षेत्र के विकास पर असर पड़ा और पलायन भी बढ़ा. उनका मानना है कि मालिकाना हक मिलने से लोगों का अपने घरों और जमीन पर कानूनी अधिकार सुनिश्चित होगा, जिससे व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी.

बेरीनाग और चौकोड़ी की आबादी कुल 25 हजार के लगभग (PHOTO-ETV Bharat)

वर्तमान में बेरीनाग और चौकोड़ी में लगभग 25 हजार से अधिक लोग निवास कर रहे हैं. लेकिन यहां भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण विभिन्न सरकारी योजना और बैंक द्वारा लोन भी नहीं दिया जाता है.

अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को दिए निर्देश (फोटो सोर्स- जिला प्रशासन)

चौकोड़ी और बेरीनाग टी स्टेट: चौकोड़ी और बेरीनाग तीन दशक पूर्व तक टी स्टेट के अंतर्गत आते थे. कभी ये क्षेत्र चाय का बागान हुआ करते थे, जो आज कंक्रीट के मैदान में बदल चुके हैं. भू अभिलेखों के अनुसार, बेरीनाग में 13,300 नाली यानि 266 हेक्टेयर और चौकोड़ी में 843 हेक्टेयर के आसपास है. बेरीनाग की आबादी 20 हजार और चौकोड़ी की आबादी पांच हजार है.

बेरीनाग भूमि संघर्ष समिति द्वारा धरना देकर मालिकाना हक की मांग भी की गई. (PHOTO-ETV Bharat)

सरकार के पाले में अब गेंद: बेरीनाग और चौकोड़ी की भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा बेरीनाग और चौकोड़ी वासियों को भूमि का मालिकाना हक मिलने की लोगों की उम्मीद है. कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार भी आने विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां की जनता के हित निर्णय लेगी.