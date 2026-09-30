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अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क पर रोक बरकरार, पूरे छत्तीसगढ़ के मॉल पर लागू नहीं हुआ आदेश

राज्य उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा मॉल की अपील खारिज कर जिला आयोग का आदेश बरकरार रखा. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Order of the State Consumer Commission
अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क पर रोक बरकरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 7:29 AM IST

9 Min Read
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रायपुर: अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मॉल प्रबंधन की अपील खारिज कर दी. 24 सितंबर 2026 को दिए गए अपने आदेश में राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा. जिला आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को उपभोक्ताओं से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की पार्किंग के नाम पर, शुल्क नहीं लेने और निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. साथ ही शिकायतकर्ता को 50 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और 5 हजार वाद व्यय देने का आदेश भी बरकरार रहा.


30 रुपये पार्किंग शुल्क से शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, 15 जून 2025 को शिकायतकर्ता अंजिनेश शुक्ला अपनी कार से अंबुजा सिटी सेंटर मॉल पहुंचे. उनका कहना था कि वे अपनी मां को केवल मॉल के बाहर छोड़ने के लिए आए थे और पार्किंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे. इसके बावजूद मॉल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि वाहनों के लिए निशुल्क ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है, परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लिया जाता है. इसके बाद उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया और इसकी रसीद भी दी गई. इसी शुल्क को लेकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.



मॉल प्रबंधन ने 10 मिनट की फ्री पार्किंग का दिया था तर्क

मामले की सुनवाई के दौरान मॉल प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया कि 10 मिनट तक पार्किंग निशुल्क रहती है. इसके बाद 30 रुपये शुल्क लिया जाता है. प्रबंधन प्रबंधन का यह भी कहना था कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क जमा करने के बाद 10 मिनट के भीतर वाहन लेकर बाहर निकलता है, तो राशि वापस कर दी जाती है. मॉल प्रबंधन ने यह भी बताया कि पार्किंग व्यवस्था की देखरेख एक अलग एजेंसी द्वारा की जाती है. इस व्यवस्था से पार्किंग एरिया की सुरक्षा, सीसीटीवी, बिजली, सफाई तथा गार्ड जैसी व्यवस्थाओं का खर्च पूरा किया जाता है.

राज्य आयोग ने इस दावे को खारिज किया

लेकिन राज्य आयोग ने इस दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए. आयोग ने कहा कि जिस समय शिकायतकर्ता के साथ यह घटना हुई, उस समय 10 मिनट की निशुल्क पार्किंग की स्पष्ट जानकारी देने वाला पर्याप्त बोर्ड, स्टिकर या अन्य प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं था. शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तस्वीर में भी ऐसी सूचना दिखाई नहीं दे रही थी.


10 मिनट से कम समय वाले वाहन से भी लिया गया शुल्क

इस मामले में आयोग के सामने एक और महत्वपूर्ण तथ्य आया. सामने आए तथ्य के मुताबिक वाहन रिकॉर्ड में एक दूसरे वाहन की एंट्री और एग्जिट का समय ऐसा था कि वह 10 मिनट के भीतर ही परिसर से बाहर निकल गया था, लेकिन उससे भी 30 रुपये शुल्क लिया गया. आयोग ने इस तथ्य को मॉल प्रबंधन के उस दावे के विपरीत माना कि 10 मिनट के भीतर निकलने वाले वाहनों से शुल्क नहीं लिया जाता, या जमा राशि वापस कर दी जाती है.



पार्किंग रसीद और टैरिफ को लेकर भी आयोग की आपत्ति

आयोग ने पार्किंग से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की. शिकायतकर्ता को दी गई 30 रुपये की रसीद में 10 मिनट की निशुल्क पार्किंग का उल्लेख नहीं था. पार्किंग टैरिफ में भी इस तरह की स्पष्ट जानकारी नहीं थी. उसमें साइकिल पार्किंग निशुल्क होने का उल्लेख था, लेकिन 10 मिनट की फ्री पार्किंग की स्पष्ट शर्त दर्ज नहीं थी. आयोग के सामने यह भी आया कि पार्किंग टैरिफ में वाहन की क्षति या नुकसान की स्थिति में प्रबंधन की जिम्मेदारी से इनकार किया गया था. आयोग ने शुल्क लेने की स्थिति में पार्किंग की सुरक्षा और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के सवाल को महत्वपूर्ण माना.



दुकानों से मेंटेनेंस शुल्क, फिर उपभोक्ताओं से अलग पार्किंग शुल्क क्यों?

राज्य आयोग के फैसले में सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक मॉल प्रबंधन द्वारा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लिए जाने वाले मेंटेनेंस शुल्क का मुद्दा रहा. आयोग के सामने यह तथ्य आया कि मॉल प्रबंधन दुकानों से सुरक्षा, बिजली, एस्केलेटर, लिफ्ट, पानी और अन्य सुविधाओं के रखरखाव के लिए शुल्क लेता है. ऐसे में आयोग ने यह सवाल उठाया कि जब मॉल की सुविधाओं और रखरखाव के लिए पहले से मेंटेनेंस शुल्क लिया जा रहा है, तो मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं से अलग से पार्किंग शुल्क क्यों लिया जाए.

आयोग ने इसी आधार पर अंबुजा मॉल में उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी से जोड़ा और निशुल्क पार्किंग उपलब्ध कराने के निर्देश को बरकरार रखा.



FASTag से पार्किंग शुल्क वसूली पर भी उठे सवाल

मामले में FASTag के जरिए पार्किंग शुल्क की स्वचालित वसूली का मुद्दा भी सामने आया. आयोग ने कहा कि मॉल प्रबंधन की ओर से ऐसा पर्याप्त अधिकार-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि निजी परिसर में इस तरह से FASTag के माध्यम से पार्किंग शुल्क स्वतः काटने का अधिकार उसे प्राप्त है. इस पहलू को भी आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के संदर्भ में देखा.


मॉल की प्रक्रिया संबंधी आपत्ति भी आयोग ने खारिज की

अंबुजा मॉल प्रबंधन ने जिला आयोग की कार्यवाही को लेकर प्रक्रिया संबंधी आपत्ति भी उठाई थी. प्रबंधन का कहना था कि मामले की तारीखों में बदलाव हुआ और उसे अंतिम बहस तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला. राज्य आयोग ने रिकॉर्ड की जांच के बाद इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने पाया कि मामले में अलग-अलग तारीखों पर पक्षकारों को सुनवाई के अवसर दिए गए थे और 22 अप्रैल 2026 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में अंतिम बहस हुई थी. इसलिए प्रक्रिया में पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने का मॉल प्रबंधन का तर्क आयोग ने स्वीकार नहीं किया.



अपील के दौरान लगाए गए नए साक्ष्य भी काम नहीं आए

मॉल प्रबंधन की ओर से अपील के स्तर पर 10 मिनट की ड्रॉप-ऑफ सुविधा से संबंधित एक बोर्ड या स्टिकर की तस्वीर और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे. लेकिन आयोग ने पाया कि यह सूचना जिला आयोग के आदेश के बाद लगाए जाने से संबंधित थी। शिकायतकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत की गई तस्वीर में ऐसा बोर्ड दिखाई नहीं देता था। इसलिए राज्य आयोग ने अपील के चरण में पेश किए गए इन नए साक्ष्यों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.



गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी हुई चर्चा

मामले में पार्किंग शुल्क को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के Ruchi Malls Pvt. Ltd. v. State of Gujarat के फैसले का भी उल्लेख हुआ. उस मामले में मॉल की पार्किंग और एफएसआई से जुड़े प्रावधानों पर विचार किया गया था. दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के Kurwai Nagar Panchayat बनाम Mahesh Kumar Singhal मामले का भी संदर्भ आया, जिसमें सार्वजनिक निकाय द्वारा उसके स्वामित्व और रखरखाव वाले स्थान पर पार्किंग शुल्क लेने के सवाल पर विचार किया गया था. राज्य आयोग ने दोनों परिस्थितियों में अंतर किया. आयोग के अनुसार, वर्तमान मामला एक निजी मॉल से संबंधित था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में सार्वजनिक स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्थान के उपयोग के लिए शुल्क लेने का प्रश्न था.



अंबुजा मॉल की अपील खारिज, जिला आयोग का आदेश बरकरार

इन सभी तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी तर्कों पर विचार करने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की पीठ,अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल की अपील खारिज कर दी. इसके साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा गया.

इस आदेश का अर्थ यह है कि मामले में अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क नहीं लेने और निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश कायम है. शिकायतकर्ता को 50 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और 5 हजार वाद व्यय देने का निर्देश भी बरकरार है. जिला आयोग के आदेश के अनुसार भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं होने पर ब्याज का प्रावधान भी लागू होगा.


जानिए, क्या सभी मॉल में पार्किंग शुल्क होगा बंद ?

इस पूरे फैसले को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का यह आदेश सीधे तौर पर अंबुजा सिटी सेंटर मॉल से जुड़े इसी उपभोक्ता मामले में दिया गया है. आदेश में प्रदेश के सभी मॉल को एक साथ पार्किंग शुल्क बंद करने का कोई सामान्य निर्देश नहीं दिया गया है. हालांकि, राज्य आयोग द्वारा दिए गए कानूनी तर्क भविष्य में समान तथ्यों वाले दूसरे उपभोक्ता विवादों में संदर्भ के तौर पर सामने आ सकते हैं. किसी दूसरे मॉल पर कार्रवाई उसके अपने तथ्यों, दस्तावेजों, पार्किंग व्यवस्था, लागू नियमों और संबंधित मामले के आधार पर तय होगी.

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