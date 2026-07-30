इविवि के पूर्व प्रॉक्टर पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा नहीं दर्ज करने का आदेश रद्द
प्राथमिकी नहीं दर्ज़ करने वाले वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई पर विचार करने का आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:45 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि "यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध का प्रथमदृष्टया खुलासा होता है तो पुलिस का एफआईआर दर्ज करना वैधानिक दायित्व है. अदालत ने यह भी कहा कि विचारण अदालत को यह भी देखना चाहिए कि क्या प्राथमिकी दर्ज न करने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई बनती है या नहीं." कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व चीफ प्रॉक्टर पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं दर्ज़ करने का आदेश रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने विवेक कुमार की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए प्रयागराज की विशेष एससी/एसटी अदालत द्वारा 18 फरवरी 2024 को पारित आदेश को रद्द कर दिया. याची की ओर से अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी ने पक्ष रखा. विशेष अदालत ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि घटना संदिग्ध प्रतीत होती है.
याचिकाकर्ता का आरोप था कि 17 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्य प्रॉक्टर राकेश सिंह ने उनके साथ जातिसूचक गालियां दीं और लाठी से मारपीट की. उन्होंने पुलिस में शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्य होने के बावजूद एफआईआर दर्ज न किए जाने का आरोप लगाया था. इसके बाद उन्होंने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया.
हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और प्रथमदृष्टया साक्ष्यों पर विचार किए बिना याचिका खारिज कर दी. आदेश में केवल घटना को संदिग्ध बताकर आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया गया. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक न्यायिक आदेश कारणयुक्त और स्पष्ट होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ सहित कई फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और प्रारंभिक जांच के आधार पर इसे टाला नहीं जा सकता.
अदालत ने मामले को पुनः विचार के लिए विशेष अदालत को भेजते हुए निर्देश दिया कि वह उपलब्ध साक्ष्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन कर कानून के अनुसार नया, कारणयुक्त आदेश पारित करे. साथ ही यह भी जांचे कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 4 के तहत संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं. हाईकोर्ट ने विचारण अदालत को तीन माह के भीतर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया.
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