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बच्चियों की अदला-बदली मामला: कोर्ट ने अस्पताल और दो डॉक्टरों पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश

डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों बच्चियों का बायोलॉजिकल मैच न अपनी मां से हुआ और न ही पिता से.

साकेत कोर्ट
साकेत कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 8:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गुरुग्राम के रहने वाले दंपत्ति की बच्चियों की अदला-बदली की शिकायत पर ग्रेटर कैलाश स्थित आइवीएफ सेंटर पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज विशाल सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली आइवीएफ सेंटर की याचिका खारिज कर दिया है. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया है.

दरअसल, गुरुग्राम के रहने वाले दंपत्ति जनवरी में आइवीएफ तकननीक के जरिए दो जुड़वां बच्चियों का जन्म दिया था. बच्चियों के जन्म के बाद दंपत्ति ने इस बात पर गौर किया कि उनके नाक-नक्शे परिवार के किसी भी सदस्य से मैच नहीं कर रहे थे. अपना संदेह मिटाने के लिए दंपति ने बच्चियों का डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से दंपत्ति के पैरों तले जमीन ही खिसक गई. डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों बच्चियों का बायोलॉजिकल मैच न अपनी मां से हुआ और न ही पिता से.

जब डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ तो पीड़ित दंपति ने डीसीपी से शिकायत की. बाद में ग्रेटर कैलाश थाने के एसएचओ से अपनी शिकायत बताई. शिकायत के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. तब पीड़ित दंपत्ति ने साकेत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराई. 23 मार्च को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देवांशी जनमेजा ने एससीआई आइवीएफ अस्पताल और दो डॉक्टरों डॉ शिवानी सचदेव गौड़ और डॉ विशाल गौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अस्पताल ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अस्पताल प्रशासन ने सेशंस कोर्ट से कहा कि उन्होंने पीड़ित दंपति की सहमति से उनके स्पर्म और एग 13 फरवरी 2025 को हासिल किए. उसके बाद अस्पताल ने पीड़ित महिला का आइवीएफ तकनीक से 14 मई 2025 को भ्रूण के हस्तांतरण के जरिये गर्भधारण करवाया. उसके बाद पीड़ित महिला ने 5 जनवरी 2026 को द्वारका के एक अस्पताल में जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया. लेकिन पीड़ित दंपत्ति को तब शक हुआ जब बच्चियों का नाक-नक्शे परिवार के किसी भी सदस्य के मैच नहीं कर रहे थे. उसके बाद 10 जनवरी को पीड़ित दंपत्ति ने बच्चियों का डीएनए टेस्ट करवाया जो उनसे मैच नहीं हुआ.

अस्पताल प्रशासन का कहना था कि उनके और पीड़ित दंपत्ति के बीच एक करार हुआ था कि उनका स्पर्म और एग बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए किसी दूसरे के स्पर्म और एग का इस्तेमाल किया जाएगा. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि 14 मई 2025 को जब पीड़ित महिला को डिस्चार्ज किया गया था तो इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि महिला के गर्भधारण के लिए किस भ्रूण का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका पीड़ित दंपति की ओर से विरोध किया गया. उन्होंने कहा कि एक तो बच्चियों की अदला-बदली की गलती की गई और उसे छिपाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर के जरिये फर्जी दस्तावेज बनाए गए.

पीड़ित दंपत्ति की ओर से कहा गया कि अस्पताल प्रशासन ने किसी सृष्टि टमटा नामक दानकर्ता का फर्जी हलफनामा, फर्जी सहमति पत्र, दानकर्ता का फर्जी बीमा प्रमाणपत्र और उसके दानकर्ता के दाखिले और डिस्चार्ज के फर्जी रिकॉर्ड बनाए हैं. कोर्ट ने अस्पताल के रिकॉर्ड में भी कई गड़बड़ियां पाईं. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मामले की जांच की ओर इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि पीड़ित दंपत्ति की शिकायत सही हो. ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट का एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश सही है.

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