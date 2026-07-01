फर्रुखाबाद में DL लाइसेंस के आवेदकों को राहत, ट्रेनिंग स्कूल तैयार, ये काम होंगे फटाफट
एआरटीओ ने बताया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 1:06 PM IST
फर्रुखाबाद: जिले में DL आवेदकों को राहत देने की तैयारी है. सरकार की ओर से आवेदकों को प्रशिक्षण और परीक्षण की सुविधा दी जाने वाली है. इसकी जिम्मेदारी एक निजी संस्था को दी गई है. इस संबंध में परिवहन आयुक्त का आदेश फर्रुखाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पास आ गया है. संस्था ने एक ग्राम टिमरुआ के निकट ट्रेनिंग स्कूल तैयार कर लिया है. अन्य तैयारियां की जा रही हैं.
परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने एआरटीओ को भेजे आदेश में कहा कि मैनपुरी की एक भी संस्था को सभी प्रकार के स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में प्रशिक्षण और परीक्षण का जिम्मा दिया गया है. संस्था के कर्मचारी पहले चालकों को प्रशिक्षित करेंगे. इसके बाद परीक्षण करेंगे.
एआरटीओ कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ है, उसके मुताबिक बताया गया है कि जनपद फर्रुखाबाद में चालन प्रशिक्षण केंद्र के लिए आदेश जारी किया गया है. इसमें मैनपुरी की भी एक संस्था को यह कार्य दिया गया है. प्रशिक्षण केंद्र अमोनिया फैक्ट्री के पास मुरहास जसमई मार्ग फर्रुखाबाद पर स्थित है.
बता दें कि 1 जुलाई 2026 से टिमरुआ अमोनिया फैक्ट्री के पास चालन प्रशिक्षण केंद्र से स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण और परीक्षण का काम किया जाएगा. इसके बाद विभाग की ओर से डीएल जारी किया जाएगा. आरटीओ में इसके लिए उपस्थित होना पड़ेगा.
31 जुलाई 2026 के बाद स्थायी लाइसेंस से संबंधित ट्रेनिंग टेस्ट के कार्य सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय फर्रुखाबाद में नहीं होगा. स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल, मोटर कार, भारी वाहन के शुल्क प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी संस्था के चालन प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं.
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