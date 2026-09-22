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रामगढ़ में पांडेय गिरोह के कुख्यात अपराधी विकास तिवारी पर CCA की गाज, निरुद्धादेश पारित

रामगढ़ में संगठित अपराध और अपराध नियंत्रण को लेकर पांडेय गिरोह से जुड़े विकास तिवारी के खिलाफ सीसीए लगाने का आदेश पारित हुआ है.

Criminal Vikas Tiwari
कुख्यात अपराधी विकास तिवारी. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 7:50 PM IST

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रामगढ़: जिले में संगठित अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में पांडेय गिरोह से जुड़े कुख्यात अपराधी विकास तिवारी के खिलाफ झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी CCA, 2002 के तहत निरुद्धादेश पारित किया गया है. रामगढ़ पुलिस के अनुसार, पांडेय गिरोह से जुड़े विकास तिवारी के खिलाफ संगठित अपराध और अपराध नियंत्रण के मद्देनजर CCA के तहत कार्रवाई का आदेश पारित हो गया है.

पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर तक पहुंच गया है. आदेश के मुताबिक, परामर्शदात्री परिषद यानी Advisory Board ने विकास तिवारी को निरुद्ध रखने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद माना है. इसके बाद उसके खिलाफ निरुद्धादेश पारित किया गया है.

आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी विकास तिवारी शंभुनाथ तिवारी का पुत्र है और रामगढ़ जिले के पतरातू बस्ती का रहने वाला है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जारी आदेश के अनुसार, मामले में परामर्शदात्री परिषद ने निरुद्ध रखने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद पाया है.

इस संबंध में रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने कहा कि यह कार्रवाई संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है.संगठित अपराध व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी.

CCA के तहत निरुद्धादेश पारित होने के बाद विकास तिवारी के मामले में अब संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. रामगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

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रामगढ़ में संगठित अपराध
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