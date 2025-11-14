ETV Bharat / state

मकोका मामले में आरोपी नरेश बाल्यान को जेल में गर्म पानी उपलब्ध कराने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले में आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान को जेल में फिजियोथेरेपी के लिए गर्म पानी उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी. जबकि, आरोपी सचिन चिकारा की जेल में फीते वाले जूते उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया.

नरेश बाल्यान ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जेल में इलेक्ट्रिक केतली और गर्म पानी का बैग उपलब्ध कराने की मांग की थी. जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि रोजाना एक बार गर्म पानी से थेरेपी की जरूरत है, इसके लिए हमेशा केतली रखने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि 4 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था.

दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था.