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हत्या के मामले में ग्राम प्रधान पर आरोप तय करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- गंभीर संदेह के लिए भी साक्ष्य जरूरी

सत्र न्यायालय ने सात मई 2026 को उसकी मुक्ति अर्जी खारिज कर दी थी और 11 मई को उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:48 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या और आपराधिक साजिश के मामले में ग्राम प्रधान के खिलाफ आरोप तय करने तथा उसकी मुक्ति अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. भदोही के मनीष कुमार यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने ट्रायल कोर्ट को आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी पर कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

मामला भदोही जिले के थाना भदोही से संबंधित है. याची के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. सत्र न्यायालय ने सात मई 2026 को उसकी मुक्ति अर्जी खारिज कर दी थी और 11 मई को उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. इसके खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामल कुमार ने दलील दी कि घटना के समय आरोपी की मौके पर मौजूदगी का कोई साक्ष्य नहीं है. न तो किसी प्रत्यक्षदर्शी ने उसकी संलिप्तता बताई और न ही सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी मिली. जिस वाहन से मृतक को टक्कर मारे जाने का आरोप है, वह भी आरोपी का नहीं था. यह भी कहा गया कि अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है.

राज्य की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य सामने आए हैं और आरोपी ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. राज्य ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में यदि गंभीर संदेह हो तो भी आरोप तय किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को पूरे साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन नहीं करना होता. हालांकि, अदालत को यह देखना जरूरी है कि अभियोजन की सामग्री से प्रथमदृष्टया अपराध के तत्व सामने आते हैं या नहीं. केवल अभियोजन की बात को स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है.

न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि आपराधिक साजिश का प्रत्यक्ष साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता और इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित किया जा सकता है. लेकिन हत्या के आरोप के संबंध में निचली अदालत के आदेश में ऐसा कोई साक्ष्य या सामग्री नहीं बताई गई, जिससे आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह बनता हो. हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य का उचित परीक्षण किए बिना यांत्रिक ढंग से आदेश पारित किया.

हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर संदेह की राय बनाने के लिए भी कुछ साक्ष्य या सामग्री होना आवश्यक है. इस मामले में निचली अदालत के आदेश में वह सामग्री स्पष्ट नहीं की गई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला माना गया. इसलिए दोनों आदेशों में गंभीर कानूनी त्रुटि और अनियमितता है. अदालत ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए सात मई और 11 मई 2026 के दोनों आदेश रद्द कर दिए तथा निचली अदालत को आरोपी की मुक्ति अर्जी पर नए सिरे से कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया.

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