ETV Bharat / state

आनंद विहार बस टर्मिनल के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए टास्क फोर्स के गठन का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल एरिया के सौंदर्यीकरण, पुनर्विकास और रखरखाव के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने शहरी विकास विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है.

इस टास्क फोर्स में दिल्ली नगर निगम का एक डिप्टी कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल होगा. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, दिल्ली परिवहन विभाग, भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का एक-एक प्रतिनिधि और पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया का एसएचओ शामिल होंगे. कोर्ट ने कहा कि आनंद विहार बस टर्मिनल एरिया के पुनर्विकास के लिए टास्क फोर्स का गठन करना जरूरी था. इसका पुनर्विकास किसी एक एजेंसी के जरिए नहीं हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स की पहली बैठक 20 मई को होगी.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यू विभाग की ओर से बनायी गई योजना को टास्क फोर्स के समक्ष रखी जाए और जब टास्क फोर्स इसे स्वीकृत कर दे तो इसे कोर्ट मे दाखिल किया जाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इस बीच वो अनाधिकृत वेंडिंग के काम की अनुमति नहीं दें. कोर्ट ने कहा कि पीडब्ल्यूडी एक योग्य आर्किटेक्ट की सेवाएं लेगी जो विस्तृत प्लान तैयार करेंगे. इस प्लान में वेंडर्स के लिए खास स्थान नियत किए जाएंगे, ताकि वेंडिंग का काम साफ-सफाई से हो.