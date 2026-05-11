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नगर निगम से मांगी गई सूचना, नहीं देने पर उप विकास आयुक्त ने कार्रवाई का दिया आदेश

हजारीबाग: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कानून है जो नागरिकों को सरकारी कार्यों, दस्तावेजों और फैसलों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है. जिसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार को कम करना है. हजारीबाग नगर निगम ने इस अधिनियम को ठेंगा दिखाते हुए जवाब नहीं दिया तो उप विकास आयुक्त ने कार्रवाई को लेकर आदेश निर्गत किया है.

हजारीबाग नगर निगम सूचना का अधिकार अधिनियम के जरिए मांगी गई सूचना समय पर नहीं दे रहा है. उप विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने जन सूचना के अधिकार के तहत मांगी सूचना समय पर नहीं उपलब्ध कराने पर नगर निगम के जन सूचना अधिकारी सह सहायक नगर आयुक्त पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. हजारीबाग के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने नगर निगम से जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी.

सूचना नहीं देने पर उप विकास आयुक्त ने कार्रवाई का दिया आदेश (Etv Bharat)

उन्होंने नगर निगम को 27 नवंबर 2025 में पत्र लिखकर झील के सुंदरीकरण को लेकर बनाई योजना की जानकारी, योजना के लिए दिए गए प्रस्ताव, उसको स्वीकृत करने का आदेश, सक्षम पदाधिकारी की बैठक की जानकारी मांगी थी. साथ ही यह मांगा था कि किन-किन क्षेत्रों में कहां-कहां पैसा खर्च होना है. उनकी मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई.

आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने बताया कि नगर निगम से जुड़े तीन और मामले में सूचना मांगी गई थी. नगर निगम के जन सूचना अधिकारी ने इन तीनों की भी जानकारी नहीं दी है. इस पर विकास आयुक्त सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को पत्र जारी कर नगर निगम के जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था.