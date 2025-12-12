ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- अनुकंपा नियुक्ति में आर्थिक स्थिति की बजाय तकनीकी आधार देखना उचित नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सफाईकर्मी पिता की सेवाकाल में मौत और सफाईकर्मी मां का इस्तीफा, परिवार की खराब आर्थिक स्थिति पर विचार किए बगैर मृतक आश्रित कोटे में पुत्र की नियुक्ति से इनकार आदेश को मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में तकनीकी कारण की बजाय नियमावली के उद्देश्य के अनुसार परिवार की आर्थिक हालत पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए. कोर्ट ने अधिशासी अधिकारी को याची की आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार कर तीन सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दीपक कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि आश्रित की नियुक्ति पर विचार करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करके ही आदेश देना चाहिए, न कि तकनीकी खामी बताकर मनमाने तौर पर नियुक्ति से इनकार कर करना चाहिए. नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा आश्रित कोटे में याची की नियुक्ति से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया था कि याची की मां भी सरकारी सेवक थी, जबकि उसे परेशान कर इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया था और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी. याची के पिता नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी थे.