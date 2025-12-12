ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- अनुकंपा नियुक्ति में आर्थिक स्थिति की बजाय तकनीकी आधार देखना उचित नहीं

पिता की मौत, मां के इस्तीफे के बाद भी पुत्र की नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सफाईकर्मी पिता की सेवाकाल में मौत और सफाईकर्मी मां का इस्तीफा, परिवार की खराब आर्थिक स्थिति पर विचार किए बगैर मृतक आश्रित कोटे में पुत्र की नियुक्ति से इनकार आदेश को मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में तकनीकी कारण की बजाय नियमावली के उद्देश्य के अनुसार परिवार की आर्थिक हालत पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए. कोर्ट ने अधिशासी अधिकारी को याची की आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार कर तीन सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दीपक कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि आश्रित की नियुक्ति पर विचार करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करके ही आदेश देना चाहिए, न कि तकनीकी खामी बताकर मनमाने तौर पर नियुक्ति से इनकार कर करना चाहिए. नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद द्वारा आश्रित कोटे में याची की नियुक्ति से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया था कि याची की मां भी सरकारी सेवक थी, जबकि उसे परेशान कर इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया था और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी. याची के पिता नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी थे.

सेवाकाल में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई. याची पुत्र ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी, लेकिन उसे लंबित रखा गया. बीमार पिता की देखभाल के लिए मां जो ग्राम पंचायत दिलावरपुर में सफाई कर्मचारी थी, छुट्टी लेकर घर पर रही. उसने पति की मौत के बाद ज्वाइन किया, लेकिन लंबे समय तक काम न करने के कारण उसे परेशान किया जाने लगा और उसे इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बाद याची ने अर्जी देकर परिवार की खस्ता हालत की जानकारी दी और नियुक्ति की मांग की, लेकिन उसकी अर्जी खारिज कर दी गई, जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी.

यह भी पढ़ें : ​न्यायिक आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त, बरेली के अपर जिला जज से मांगा स्पष्टीकरण

TAGGED:

इलाहाबाद हाईकोर्ट
ALLAHABAD HIGH COURT
PRAYAGRAJ NEWS
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.