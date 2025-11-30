ETV Bharat / state

शौर्य दिवस को लेकर विरोधाभासी आदेश और बयान, जानिए मामला

जयपुर: अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की वर्षगांठ 6 दिसंबर को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाने के आदेश दिए थे, जिसे रविवार को शिक्षा मंत्री की ओर से स्कूलों में 5 और 6 दिसंबर को परीक्षा होने के चलते स्थगित करने की बात कही गई. जबकि सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2 दिसंबर को ही खत्म हो रही है. हालांकि, इसके बाद निदेशक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शौर्य दिवस मनाने के आदेश को ये कह कर भ्रामक बताया कि ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं गया. ऐसे में मंत्री और अधिकारी के बयानों में भी विरोधाभास दिखा.

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह उलझकर रह गया. पहले विभाग की ओर से जारी एक पत्र में शौर्य दिवस पर भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और 'अखंड भारत-राम मंदिर' विषयों पर गतिविधियां कराने के निर्देश दिए गए. ये आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन रविवार को शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 5 और 6 दिसंबर को स्कूलों में परीक्षाएं होने के कारण शौर्य दिवस का आयोजन स्थगित रहेगा. तथ्य ये है कि सरकारी स्कूलों में अर्द्ध वार्षिक परीक्षाएं 2 दिसंबर को ही समाप्त हो रही हैं. ऐसे में मंत्री के बयान और वास्तविक परीक्षा कार्यक्रम में भी विरोधाभास नजर आया.

