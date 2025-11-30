ETV Bharat / state

शौर्य दिवस को लेकर विरोधाभासी आदेश और बयान, जानिए मामला

शिक्षा मंत्री ने 5 और 6 दिसंबर को परीक्षा का हवाला दिया, जबकि सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2 दिसंबर को ही खत्म हो जाएगी.

Shiksha Sankul, Jaipur
शिक्षा संकुल, जयपुर (ETV Bharat File PHoto)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
जयपुर: अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की वर्षगांठ 6 दिसंबर को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाने के आदेश दिए थे, जिसे रविवार को शिक्षा मंत्री की ओर से स्कूलों में 5 और 6 दिसंबर को परीक्षा होने के चलते स्थगित करने की बात कही गई. जबकि सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2 दिसंबर को ही खत्म हो रही है. हालांकि, इसके बाद निदेशक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शौर्य दिवस मनाने के आदेश को ये कह कर भ्रामक बताया कि ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं गया. ऐसे में मंत्री और अधिकारी के बयानों में भी विरोधाभास दिखा.

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह उलझकर रह गया. पहले विभाग की ओर से जारी एक पत्र में शौर्य दिवस पर भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और 'अखंड भारत-राम मंदिर' विषयों पर गतिविधियां कराने के निर्देश दिए गए. ये आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन रविवार को शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 5 और 6 दिसंबर को स्कूलों में परीक्षाएं होने के कारण शौर्य दिवस का आयोजन स्थगित रहेगा. तथ्य ये है कि सरकारी स्कूलों में अर्द्ध वार्षिक परीक्षाएं 2 दिसंबर को ही समाप्त हो रही हैं. ऐसे में मंत्री के बयान और वास्तविक परीक्षा कार्यक्रम में भी विरोधाभास नजर आया.

पढ़ें: सरकारी मदरसों में भी गाया जाएगा वंदे मातरम, अल्पसंख्यक नेता बोले- जबरन थोपना सही नहीं

निदेशक ने कहा-आदेश जारी ही नहीं किया: यह मामला यहीं नहीं रुका. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बाद में एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि विभाग और उनके कार्यालय की ओर से शौर्य दिवस मनाने का कोई निर्णय लिया ही नहीं गया. उन्होंने वायरल आदेश को भ्रामक और असत्य बताया. साथ ही दावा किया कि ऐसे किसी आदेश के लिए कोई अनुमति भी नहीं दी गई. सरकारी आदेश, मंत्री का बयान और बाद में अधिकारी की ओर से खंडन ये तीनों की परस्पर विरोध की स्थिति ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिया.

ये उठे सवाल

  • यदि आदेश जारी नहीं हुआ तो आधिकारिक प्रारूप वाला पत्र कैसे प्रसारित हुआ?
  • यदि कार्यक्रम नहीं होना था तो पहले पत्र में गतिविधियों का विस्तृत विवरण क्यों शामिल था?
  • कार्यक्रम होना ही नहीं था तो इसे मंत्री की ओर से स्थागित करने की बात ही क्यों की गई?
  • 5-6 दिसंबर को परीक्षा होने की बात मंत्री ने किन आधारों पर कही?

नए आदेश का इंतजार: बहरहाल, इन अलग-अलग बयानों से स्कूलों और छात्रों में अभी भी भ्रम है कि 6 दिसंबर को स्कूल सामान्य रूप से चलेंगे या किसी नए आदेश का इंतजार करना है. कुल मिलाकर पूरे मामले से सरकार और प्रशासन के अंदर तालमेल की कमी और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पर्याप्त सावधानी न बरतने की बात सामने आती है.

